Arriva una commessa dalla Turchia, rifiatano i motori allo stabilimento Fca

TERMOLI. Solo di pochi giorni fa la richiesta di cassa integrazione per quasi 1.700 lavoratori allo stabilimento Fca di Termoli, tra unità motori e livello impiegatizio per 4 settimane fino alla vigilia di San Basso, ma ecco che arriva qualche spiraglio anche a Rivolta del Re. Una nuova commessa proveniente dalla Turchia, più per il 16 valvole che per il mitico 8, è stata acquisita dallo stabilimento adriatico e questo significherà che ad agosto le ferie si contrarranno da 3 a 2 settimane. Un simbolo di speranza per il futuro anche per un gruppo che a causa della pandemia ha visto crollare le vendite di veicoli. A seguito della riunione tra la direzione aziendale e il comitato esecutivo avvenuta ieri, è stato deciso che per le ferie estive entrerà in vigore questo calendario.

Ferie collettive Motori T4-V6 e Cambi C546 (M40): dal 3 agosto al 23 agosto compresi con copertura di ferie anni precedenti e non ancora fruite, par e ferie anno 2020; Ferie collettive Cambi C520: dal 3 agosto al 16 agosto compresi con copertura di ferie anni precedenti e non ancora fruite, par e ferie anno 2020; Ferie collettive Motori 8/16V: dal 3 agosto al 16 agosto compresi con copertura di ferie anni precedenti e non ancora fruite, par e ferie anno 2020. In caso di carenza si darà corso al trattamento di CIG/CDS; Servizio Mensa: da lunedì 13 luglio il servizio mensa riaprirà regolarmente durante l’attività lavorativa e negli orari pre-emergenza Covid. Spogliatoi: da lunedì 13 luglio diverranno accessibili gli spogliatoti con i relativi Unità Motori T4 – Pause: da lunedì le pause da effettuare durante l’espletamento dell’attività lavorativa verranno svolte a piccoli gruppi di 4/5 lavoratori per volta che saranno sostituiti dai relativi cambisti. Cambi C520: si registra un netto incremento di richieste che fa ben sperare sulla ripresa dell’attività lavorativa. Programmazione attività lavorativa settimana prossima: tutto il plant lavorerà regolarmente. Per l’unità motori fire 8/16V, permanendo lo stato di CIG/CDS, l’attività lavorativa sarà svolta dai lavoratori comandati.