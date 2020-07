Anche alla Guala closures la Uiltec sbanca alle elezioni per la Rsu

TERMOLI. Le previsioni sono state esatte, eravamo certi che dopo il grande risultato in Momentive, la Uiltec si sarebbe ripetuta anche in Guala con la conferma di 2 Rsu su tre, più l'elezione di Rls, ruolo fondamentale all'interno delle Aziende per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori. «Anche in Guala, come in Momentive, è stato fatto un grande lavoro di squadra sia dalle Rsu uscenti che dai dirigenti sindacali, nonostante le difficoltà emerse a causa di tentativi balordi di screditare la Uiltec, "accusata" di prendere sempre posizioni nette e senza paura, in realtà carta vincente perché sempre a tutela dei lavoratori! L'intera segreteria augura buon lavoro a tutte le Rsu elette, ma in particolare ad Alessandro Petriella, componente dell'esecutivo Regionale al suo 4^ mandato, ormai una certezza e a Roberto Staniscia al suo secondo mandato, a conferma di una crescita costante dei dirigenti sindacali Uiltec. Come dice il proverbio, non c'è due senza tre, attendiamo fiduciosi le prossime elezioni in Fis».