Filctem-Cgil in evidenza alle elezioni per la Rsu allo stabilimento Fis

TERMOLI. «Ieri si è conclusa la procedura di elezione della Rsu con l’ottimo risultato della Cgil, frutto di una bella campagna elettorale e di una scelta dei candidati adatta al contesto sindacale aziendale da rappresentare nei prossimi tre anni.

I ringraziamenti vanno agli 85 dipendenti che hanno dato fiducia alla Cgil votandola per sostenere una voglia di cambiamento che era nell’aria da tempo. Siamo riusciti ad intercettare questa voglia di dare una svolta alle relazioni sindacali ed ora abbiamo il compito di guidarla all’interno di una nuova Rsu che, spero vivamente, si dimostrerà coesa da oggi e per i prossimi tre anni. Al di là del risultato elettorale, abbiamo il dovere di rappresentare unitariamente le istanze di tutti i lavoratori della Fis e di isolare chi volesse continuare ad utilizzare vecchie pratiche sindacali che questo voto, in maniera evidente, ha bocciato.

La squadra sindacale della Cgil che si è formata, ha dimostrato di saper interpretare la volontà dei lavoratori e, per i poco informati, va detto che non si limita ai tre eletti, ma ad un gruppo di attivisti molto più nutrito che ringrazio per il grande contributo che hanno dato per il raggiungimento di questo risultato.

Questo gruppo continuerà a supportare ed a stimolare nella sua azione la Rsu per creare finalmente delle relazioni sindacali di buon livello, ma soprattutto trasparenti e comprensibili a tutti. Un grazie immenso a tutti coloro che hanno votato la Cgil ed un grazie anche a tutti coloro che hanno votato le altre sigle perché, se c’è una certezza, è che da soli non si va da nessuna parte. Faccio i miei personali complimenti a tutti gli eletti nella Rsu augurando loro un buon lavoro».

Lo ha reso noto il segretario regionale Lino Zambianchi.