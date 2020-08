Pesca, ferme sino 10 settembre anche le "vongolare" del Cogevo Molise

TERMOLI. Secondo stop nel giro di due mesi per i cosiddetti vongolari a Termoli. Il Co.Ge.Vo. di Termoli ha comunicato di aver deliberato il secondo periodo di fermo obbligatorio della pesca per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 22/12/2000 nel periodo compreso dall’11 agosto al 10 settembre. La Capitaneria di Porto di Termoli, ritenuto necessario, in conformità alla vigente normativa in materia, recepire in un provvedimento avente natura cogente le deliberazioni del Co.Ge.Vo. di Termoli in ordine alle fattispecie gestionali la cui regolamentazione è demandata a quell’organismo consortile; considerato che le decisioni del Co.Ge.Vo. di Termoli non si pongono in contrasto con la vigentenormativa nazionale e comunitaria in materia di pesca dei molluschi bivalvi; a firma del comandante del Porto, Francesco Massaro, viene disposto che nell’ambito del Compartimento marittimo di Termoli, un primo periodo di fermo tecnico della pesca delle Vongole (Venus spp – Chamelea gallina) per l’anno 2020. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza». Sono dieci le imbarcazioni che fanno capo al Consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Termoli.