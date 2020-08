TERMOLI. Con l’avvio del fermo pesca emergono ancora di più le criticità del settore pesca.

Come annunciato già da giovedì scorso, ultimo giorno in mare per la flottiglia peschereccia termolese, oggi inizia il fermo biologico. Quel periodo di sospensione obbligatoria dell’attività ittica, necessario – così dicono – alla ripopolazione della fauna marina.

Un periodo sempre controverso, che cozza contro le esigenze di località turistiche, come lo sono tutte quelle dove c’è anche la cosiddetta pesca industriale.

Abbiamo intervistato il presidente di Federcoopesca Molise, Domenico Guidotti, che ha sparato a zero sulle responsabilità di amministrazioni regionale e non solo, che avrebbero letteralmente abbandonato il comparto ittico al proprio destino.