Scontro tra auto e scooter a Portocannone, ferito il centauro

PORTOCANNONE. Ancora uno scontro tra una vettura e uno scooter, stavolta è avvenuto nel tardo pomeriggio a Portocannone, sulla SP 40, ma in pieno centro abitato. Per fortuna, pare che il centauro, un 46enne all'incirca, non abbia riportato conseguenze di rilievo, comunque è stato soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il sindaco Giuseppe Caporicci aveva chiesto alla Provincia di Campobasso di installare dei rallentatori per far diminuire la velocità di crociera dei veicoli in transito.