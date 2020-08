In discesa il cambio M40, arriva la cassa integrazione: alla Fca maggiori ordini sul Fire

TERMOLI. Novità sullo stabilimento Fca di Termoli, come viene annunciato dall'esecutivo Fim-Cisl.

«Si è da poco conclusa la riunione tra direzione aziendale ed esecutivo. A causa della temporanea contrazione delle attivita presso l'unita cambi c546 (M40), si ricorrera all'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria dal 18 settembre e fino al 3 ottobre 2020 per tutti i lavoratori facenti parte della relativa unità. Per l'unita motori montaggio fire, che passerà a 18 turni, verranno inserite per la nuova turnazione ulteriori 20 persone. Inoltre sia la manutenzione collegata al montaggio motori fire sia i vari enti collegati sempre al montaggio motori Fire rispetteranno la medesima turnazione a 18 turni. La variazione di turnazione e dovuta ad un incremento di produzione di 1.000 motori in più al mese che si protrarrà per alcuni mesi».