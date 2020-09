TERMOLI. Chiudiamo col segretario interregionale della Fim-Cisl, Domenico Bologna, il trittico di intervista sulla ripresa dell’attività metalmeccanica, dopo Uliano e Mascolo, per le dinamiche nazionali e la Fca, tocca alla Sevel.

La presenza di Ferdinando Uliano nella Fim-Cisl Abruzzo-Molise è un momento importante, di sintesi e di confronto anche per lo stabilimento Sevel.

L'esponente sindacale parla attraverso numeri e appelli, sostiene che l'impoverimento progressivo del territorio, dove multinazionali stanno abbandonando il campo, si può controbilanciare solo raddoppiando, almeno, la quota di fornitura alla Sevel proveniente dall'indotto locale, che tra Abruzzo e Molise vale appena l'11%. Insomma, c'è spazio per dare ossigeno, futuro e prospettive alle giovani generazioni e non solo, affinché non ci siano esodati e licenziati. Ma l'appello viene rivolto alla politica, che non ha mostrato la capacità di offrire soluzioni, ma di arrivare al capezzale delle aziende solo nei tavoli di crisi.