Turismo balneare, a livello nazionale il trend positivo di agosto non basta

TERMOLI. Spiagge affollate in Molise, ma c’è chi non dipinge un quadro solo a tinte chiare a livello nazionale. «Nel comparto balneare si è registrata una buona affluenza soltanto nelle settimane centrali di agosto, nei weekend di giugno e luglio e nelle località più rinomate come il Salento e la Versilia- è quanto ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio. La stagione è partita in ritardo saltando completamente i mesi di aprile e maggio, mentre nei giorni feriali di giugno e luglio la maggior parte delle spiagge sono rimaste, sostanzialmente, vuote. «Riponevamo molte aspettative per settembre - ha continuato Capacchione- ma tra elezioni, riapertura delle scuole e ritorno del Covid, questo mese si sta rivelando, purtroppo, deludente».

«L’assenza del turismo straniero, poi, e la concentrazione delle presenze nei week end ha aumentato la dipendenza dalle condizioni atmosferiche, quest’anno non particolarmente favorevoli. Dobbiamo registrare anche un forte calo dei consumi a causa della ridotta capacità di spesa degli italiani e, soprattutto, delle incertezze sul futuro. Il risultato complessivo del 2020, rispetto allo scorso anno, ha visto una riduzione degli arrivi e delle presenze, complessivamente, di circa il 40% (-60% a giugno, -40% a luglio e -20% ad agosto) – ha precisato il presidente del Sindacato che associa oltre 10.000 imprese balneari. La balneazione attrezzata italiana ha, comunque, fornito il proprio importante contributo per il ritorno della socialità nel Paese coniugando la sicurezza con la naturale tendenza umana alla vita associata. Le aziende balneari italiane si confermano un importante fattore per la competitività del Paese nel mercato internazionale delle vacanze anche per la propria capacità di coniugare sicurezza e socialità. L’importanza strategica del settore - ha concluso Capacchione - fa risaltare ancora di più l’assenza, nei molteplici provvedimenti legislativi sin qui emanati dal Governo di alcun aiuto economico specifico al settore per la riduzione dei costi di gestione: dai canoni demaniali immutati (paradossalmente, esclusi persino dal bonus affitti), alla tassa per i rifiuti inalterata nonostante la loro consistente diminuzione». Sono 30.000 le imprese balneari italiane con 100.000 addetti diretti e 1.000.000 indiretti Lo scorso anno il mare costituiva il luogo preferito per le vacanze (47,5%) e il trimestre estivo era quello con la più alta concentrazione: partivano, infatti, circa 23 milioni di persone, più di un terzo della popolazione italiana (37,8%), Su un totale di presenze turistiche, che lo scorso anno ammontavano a 430 milioni, il segmento mare ne rappresentava circa 140 milioni (gli arrivi complessivi erano stati 130 milioni di cui 40 con destinazione mare).

Quest’anno si è avuta una riduzione del 60% a giugno, del 40% a luglio e del 20 % ad agosto. Nel suo complesso la stagione balneare ha visto una riduzione di arrivi e di presenze di circa il 40% Di conseguenza, nel 2020 si sono avute solo 84 milioni di presenze e 24 milioni di arrivi. Nel 2019 il valore complessivo della produzione del turismo era stato di 230 miliardi di euro (fonte Istat); il segmento mare 70 miliardi di cui 7 per i servizi alla balneazione. Quest’anno la perdita è stata di: 28 miliardi del segmento mare e circa 3 per i servizi alla balneazione. Ma Capacchione picchia duro anche contro l’inerzia legislativa. «Nessuna misura di semplificazione burocratica del nostro settore è stata recepita dal Governo e dal Parlamento fra le innumerevoli modifiche apportate in sede di conversione legge il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto “Semplificazioni” approvato dal Senato nella seduta di giovedì scorso. Si ricorderà che avevamo inviato a tutti i Senatori impegnati nella sua conversione in legge alcune proposte emendative quale contributo per la modernizzazione della disciplina del demanio marittimo che, per certi aspetti, conserva ancora una impronta otto – novecentesca.

A tal proposito avevamo proposto: l’applicazione del cd “silenzio assenso”, ex art. 20 legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di superare l’inerzia amministrativa che purtroppo si sta registrando nell’applicazione della legge sulla estensione della durata delle concessioni demaniali marittime (art. 1 comma 682 e segg. della legge nr. 145 del 30 dicembre 2018); la modifica dell’art. 1161 del Codice della Navigazione per evitare l’ingiusta equiparazione fra chi occupa il pubblico demanio senza alcun titolo e chi invece è titolare di una concessione demaniale prorogata per legge; l’abrogazione, per gli interventi edilizi sul demanio marittimo, dell’autorizzazione ex art. 19 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 rilasciata dal Direttore della circoscrizione doganale in quanto il demanio, anacronisticamente, continua ad essere considerato confine dello Stato; il superamento della distinzione fra facile e difficile sgombero, ex art 49 del Codice della Navigazione del lontano 1942, non più corrispondente allo sviluppo delle tecniche costruttive e dei materiali edilizi; la sospensione per l’anno 2020 della cauzione prevista dall’articolo 17 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Purtroppo nessuna di queste proposte è stata approvata dal Parlamento nel corso dell’iter di conversione di questo decreto legge. Riteniamo che costituisca un grave errore non aver colto l’occasione di questo provvedimento legislativo per introdurre alcuni indispensabili elementi per la sburocratizzazione del settore.

Continua, pertanto, la nostra iniziativa sindacale per la definitiva messa in sicurezza giuridica ed economica della balneazione attrezzata italiana».