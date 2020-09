Pronto il provvedimento attuativo sull'indennità Covid per le imprese di pesca

TERMOLI. Novità importanti riportate dalla Federpesca ai suoi associati.

«Sulla base dell’indennizzo alle imprese di pesca previsto dall’articolo 78 del Decreto Cura Italia di marzo 2020, in data 17 luglio 2020 è stato pubblicato il DM attuativo (n. 9010471) che ha stabilito beneficiari, risorse disponibili e criteri di finanziamento. Tale Decreto prevedeva un ulteriore provvedimento del Direttore Generale della Pesca per poter procedere alla presentazione delle domande e al pagamento degli indennizzi previsti.

Tale provvedimento è stato firmato lo scorso 11 settembre per essere poi pubblicato sul sito del Ministero. A partire dalla data di pubblicazione ci saranno 20 giorni di tempo per poter presentare le istanze tramite un’apposita piattaforma online del Mipaaf. Il Ministero valuterà le richieste (n.b. non sarà necessaria la certificazione antimafia per fortuna) e darà mandato di pagare alle autorità marittime competenti. Tali indennizzi dovranno essere corrisposti entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che questa indennità sarà corrisposta a tutte le imprese di pesca armate alla data del 3.06.2020 e prescindere dal numero di giornate di sospensione dell’attività a causa del Covid 19.

Non appena il provvedimento in questione sarà pubblicato sul sito del Mipaaf sarà nostra cura garantire il massimo supporto».