Pesca, «Riunione positiva con la Ministra Bellanova sul Recovery Fund»

ROMA. Si è tenuto ieri l’incontro in videoconferenza organizzato dalla Ministra Bellanova con le organizzazioni di settore sul lavoro del Ministero delle Politiche agricole ai fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



“Abbiamo apprezzato l’incontro innanzitutto nel metodo, che ha visto la Ministra confrontarsi e ascoltare le proposte delle organizzazioni e dei territori. Siamo convinti infatti che un momento storico così importante per il nostro Paese non può prescindere dalla partecipazione e dalla responsabilizzazione di tutti” dichiara Luigi Giannini, Presidente di Federpesca.

“Nel merito abbiamo posto l’attenzione sulla necessità di innovare e garantire il necessario trasferimento tecnologico al settore della pesca, di incentivare il ricambio generazionale e della flotta, di innovare le attrezzature dei porti pescherecci, di prevedere strumenti finanziari adeguati a sostenere e rilanciare questo settore. Tutto ciò sarà possibile solo ridiscutendo con Bruxelles una serie di paletti in tema di aiuti di stato e sostegno alla modernizzazione della flotta peschereccia. Continueremo in maniera propositiva e con entusiasmo a partecipare a questo percorso. Una sfida che deve vederci uniti come sistema e come settore per cogliere un’occasione storica per le imprese di pesca di oggi e di domani.