Fusione Fca-Peugeot: l'Antitrust europeo rinvia la decisione al 2 febbraio 2021

TERMOLI. Occorrerà attendere fino al 2 febbraio 2021 per conoscere la sentenza dell'Antitrust dell'Unione Europea sulla fusione dei gruppi automotive Fca e Psa, da cui nasce il colosso Stellantis. Come riferiscono la stampa specializzata e quella economica, l'attività d'indagine del tutore della Concorrenza Ue non si esaurirà il 13 novembre, data indicata in precedenza, ma dopo la sospensione delle indagini causata dalla mancanza di informazioni importanti ha deciso di rinviare questa scadenza al 2 febbraio del prossimo anno.

«Al centro della questione il segmento dei veicoli leggeri - riporta Andrea Trezza su Formulapassion.it - con la fusione tra Fca e Psa che secondo l’Antitrust Ue potrebbe portare ad una situazione di squilibrio per la concorrenza di mercato viste le quote detenute dai due gruppi. Un’indagine come detto avviate qualche mese fa, poi interrotte e adesso nuovamente riprese. Secondo quanto riportato da Reuters, per ovviare a qualsiasi inconveniente il gruppo Psa si sarebbe proposto di rivedere e di apportare delle modifiche alla joint-venture con Toyota, per creare una nuova configurazione dell’alleanza che verrà valutata dall’esecutivo dell’UE prima che l’Antitrust si pronunci in via definitiva.