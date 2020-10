Sevel assume altri 100 nuovi giovani per rispondere alla salita produttiva

ATESSA. Nota congiunta di Ferdinando Uliano e Domenico Bologna sui 100 nuovi assunti alla Sevel. «Positivo l’ingresso di altri 100 nuovi giovani per rispondere alla salita produttiva.

Nella giornata di oggi la direzione Sevel ha convocato l’Esecutivo del Consiglio di Fabbrica e ha comunicato una crescita produttiva e occupazionale. Nello specifico si intensificherà la produzione, nel pieno rispetto delle normative di prevenzione su Covid-19, al fine di recuperare la produzione persa in particolare nel periodo del lockdown.

L’ingresso di altri 100 lavoratori con contratto di somministrazioni a tempo determinato, fino alla fine dell’anno, ma con la prospettiva di una loro proroga nei mesi successivi è una notizia molto positiva. In questo periodo dove le preoccupazioni più grandi nel nostro paese e nel territorio di Abruzzo sono di impatti negativi sull’occupazione con rischi di licenziamenti alle porte, questa è una gran bella notizia in contro tendenza che da speranza a tutto il settore metalmeccanico.

La Sevel rappresenta una punta avanzata nel gruppo FCA e nel futuro gruppo Stellantis. I risultati sono da assegnare al grande contributo dato dai lavoratori e dalle lavoratrici, dall’azione del sindacato come la Fim-Cisl che con la propria azione sindacale e contrattuale ha definito accordi che hanno consentito al gruppo Fca e Psa di investire in questo stabilimento.

In Sevel l’occupazione è in continua crescita attestandosi attualmente con questi ingressi su oltre 6.500 lavoratori impiegati, di cui circa con 500 con contratto in somministrazione, molti a tempo indeterminato. Nei prossimi mesi dovremo agire sindacalmente, come abbiamo fatto nel passato, per capitalizzare questa salita produttiva inserendo nell’organico di Fca i lavoratori oggi in somministrazione».