Trasporto pendolari alla Sevel, Usb protesta alla Regione: pronti a scendere in strada

CAMPOBASSO. Presidio di protesta dell’Usb Molise, che annuncia una mobilitazione, prefigurando addirittura di bloccare le arterie che collegano la Val di Sangro al Molise. Nel sit-in dinanzi alla sede della Giunta regionale, a favore deilavoratori che devono raggiungere il luogo dilavoro nel Nucleo Industriale di Atessa, dal Molise e dalla Puglia e che vengono scaricati davanti alla Sevel da dove a piedi devono poi recarsi presso gli altri stabilimenti “Tiberina” ed altri luoghi di lavoro.

«Auspichiamo che si possa insediare quel tavolo atteso da fine agosto, per un confronto tra la Regione Molise, l’Abruzzo e la Puglia al fine di addivenire auna soluzione definitiva del problema. Se tutto ciò non avverrà nel più breve tempo possibile, nel ritenere che tutto su esposto rientra in un diritto di civiltà, saranno messe in campo forme di lotta e mobilitazione a partire dalla Regione Molise per poi proseguire dall’Abruzzo e dalla Puglia».