TERMOLI. La dichiarazione dei redditi precompilata non incide, non intacca, il lavoro dei Caf, almeno alla Uil.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale, soggetti del diritto tributario che agiscono quali strutture intermedie tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con la legge 413/1991, per l’espletamento dell’attività di assistenza fiscale, intesa quale operazione di ausilio e supporto nei confronti di determinati contribuenti.

Servizi importanti erogati allo sportello, dal 2019 anche il reddito e la pensione di cittadinanza, ma soprattutto Modello 730, Isee, Imu e Tasi, Colf, badanti e locazioni. Fino all’assistenza ai migranti per la cittadinanza italiana. Questi quelli più significativi, ma ce ne sono diversi altri.

Dicevamo della Uil, il cui Caf nel Molise con la campagna fiscale chiusa allo scorso 30 settembre, è letteralmente esploso, in termini di numeri messi in cascina.

Un milione di pratiche a livello nazionale e oltre 18mila quelle perfezionate nel Molise.

Sono queste le statistiche che vedono la nostra regione, sotto la regia e l’organizzazione gestita sul territorio, tra quelle a maggiore incremento. «Un risultato eccezionale», l’ha bollato così positivamente il presidente nazionale Giovanni Angileri, che ieri pomeriggio è stato a Termoli, nella sede di via Pertini, alla presenza della segretaria generale molisana Tecla Boccardo e del nutrito staff di operatrici e coordinatrici, che ha colto il favore dello stesso Angileri, oltre a segretari di federazione, che hanno colto l’occasione per un briefing interno alla componente uillina.

Ma soprattutto si è celebrata lachiusura della campagna fiscale appena conclusa. Naturalmente, l’evento è stato utile per aprire una discussione sulle numerose tematiche legate al fisco, ai servizi ai cittadini e alle richieste che la Uil sull’argomento sta proponendo al Governo nazionale. Per Angileri, quest’anno, il Covid19 e le conseguenti misure disposte dal Governo per l’emergenza sanitaria, hanno cambiato le nostre abitudini così come l’appuntamento nei confronti del fisco per adempiere all’obbligo dichiarativo che è stato posticipato. La scadenza era fissata per il 30 settembre, termine ultimo per la presentazione del 730/2020 come previsto dal Decreto Fiscale della legge di bilancio 2020. Il Presidente ha messo in evidenza, inoltre, come sia migliorato il rapporto tra lo Stato e i cittadini grazie all’intermediazione professionale degli operatori specializzati dei Caf, che con un continuo e costante aggiornamento, riescono ad assistere i cittadini negli adempimenti fiscali e a supportare il cliente nelle problematiche con la Pubblica Amministrazione.

Tra le varie incombenze, anche quelle del reddito di cittadinanza, con 100mila pratiche evase a livello nazionale.