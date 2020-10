Produrre sostanze chimiche utilizzando acque reflue, il progetto Unimol-Cosib

TERMOLI. Ossi-gassificazione di acque reflue per la produzione di sostanze chimiche. Di questo si occuperanno assieme UniMol, Cosib e alcune aziende private, che hanno conquistato fondi nell’ambito del programma denominato Life Augia, un bando comunitario della durata di 36 mesi. Questo progetto rappresenta un primo passo verso la realizzazione di una bio-raffineria completamente verde per la produzione di prodotti chimici ecologici da materie organiche. Gli obiettivi specifici sono i seguenti in ordine decrescente di importanza: per trasformare i fanghi di depurazione in un gas di sintesi (syngas) con una composizione adatta alla produzione di prodotti chimici a valore aggiunto mediante ossi-gassificazione con biomassa vergine cippata. In questo modo desideriamo dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di un uso finale ecologico dei fanghi di depurazione in sostituzione dell'attuale uso finale.

Il syngas prodotto è composto principalmente da composti chimici elementari (CO, H2, CO2, CH4 e H2O) può essere utilizzato nella sintesi di varie sostanze chimiche come gas naturale sintetico (SNG), idrogeno, metanolo, idrocarburi (tramite la reazione di Fischer-Tropsch). Grazie al sistema di lavaggio che verrà utilizzato nell'impianto, il syngas sarà completamente purificato rimuovendo le sostanze inquinanti. dimostrare l'operabilità e l'affidabilità dell'impianto di ossi-gassificazione dei fanghi di depurazione per la produzione di prodotti chimici con un approccio sicuro, efficiente, ecologico e redditizio. In particolare ci si propone di dimostrare la stabilità delle condizioni operative, la durabilità dei materiali delle apparecchiature, le alte prestazioni energetiche e le basse emissioni inquinanti. Questi obiettivi possono essere considerati effettivamente raggiunto se (i) si ottiene un funzionamento di 2000 h con almeno 700 h senza interruzioni, (ii) l'efficienza del gas freddo della gassificazione è superiore al 75%, (iii) il contenuto di carbonio della cenere è inferiore al 5%, (iv) sono rispettati i limiti di emissione di una centrale termica equivalente completamente a biomassa. In conformità con questi obiettivi, saranno circa 120 t i fanghi di depurazione trasformati in syngas durante il progetto. Inoltre, ottenere la corretta impostazione dei parametri di processo dell'impianto di ossi-gassificazione in funzione di possibili composizioni variabili dei fanghi di depurazione e della biomassa.

Quindi, si intende dimostrare la flessibilità operativa e l’affidabilità dell'impianto di ossi-gassificazione al variare delle caratteristiche dei materiali che lo alimentano. L'obiettivo è raggiungere almeno il 30% (massa) delle acque reflue dei fanghi sulla miscela complessiva. Coinvolti anche l’Università di Pisa, la Biosyn e la Sime.