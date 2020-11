Sevel, "Al momento si esclude un focolaio all'interno dello stabilimento"

ATESSA. "Lavoratrici e lavoratori, dato nazionale degli ultimi giorni, registra un numero crescente di casi in tutte le Regioni, alcune in modo importante, a dimostrazione che la diffusione del coronavirus in Italia sta diventando sempre più omogena. La situazione nella nostra Regione è molto preoccupante, in alcune province, la diffusione del virus è molto estesa, i dati comunicati nella giornata di ieri ci dicono che in quasi tutte le zone della nostra Regione il virus corre velocemente, da qui la decisione del comitato tecnico scientifico e del Ministero della salute, di inserire l' Abruzzo nella fascia arancione dalla giornata di domani.

Al momento le nostre strutture sanitarie stanno reggendo ma se i contagi continuano a salire, la preoccupazione di non farcela è molto alta. All'interno dello stabilimento, il Comitato covid composto da tutte le sigle sindacali è in costante contatto con le figure Aziendali preposte e con gli organismi della prevenzione e sicurezza del lavoro per monitorare la situazione. Ad oggi il quadro complessivo di casi positivi in Sevel al Coronavirus, sono avvenuti tutti in ambito non lavorativo, quindi al momento si esclude un focolaio all'interno dello stabilimento.

Come Rsa Fim-Cisl Sevel vigileremo che i protocolli stilati vengano rispettati in pieno, con la consapevolezza che la differenza in questa fase storica, la possiamo fare solo rispettando le regole con i nostri comportamenti. Per quanto concerne i trasporti, finalmente c'è stata la riduzione della capienza nei mezzi dall'8o% al 5o%.

Nei mesi scorsi come Fim-Cisl più volte avevamo chiesto un intervento proprio sui mezzi pubblici, dove era impossibile mantenere il distanziamento necessario, aumentando pericolosamente il rischio contagio. Nello specifico chiederemo alla Regione Abruzzo e Molise di monitorare che le linee di trasporto pubblico rispettino le norme previste dall'ultimo Dpcm."

Segreteria Interregionale Abruzzo- Molise Rsa Fim-Cisl Sevel