LARINO. Sembra davvero che l’emergenza sanitaria non abbia ostacolato la formazione per gli avvocati del Foro di Larino!

L'incontro di studi organizzato dal consiglio dell'ordine frentano, previsto in presenza per domani, 12 novembre, presso la sala consiliare del Cosib, si terrà da remoto, ma il numero degli iscritti e la volontà di mantenere l'impegno assunto con i collegi, ha determinato gli organizzatori ad avvalersi di un canale YouTube per la diretta!

Al vaglio “il processo civile tra emergenze e garanzie”, tema sul quale si alterneranno i relatori Gianpaolo Impagnatiello, ordinario di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Foggia; il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo; nonché il presidente e il segretario Coa Larino, rispettivamente Annibale Oreste Campopiano e Michele Urbano, tutti moderati dalla consigliera delegata alla formazione Micaela Bruno. Tra oralità distanziamento prassi e deontologia agli iscritti sarà fornito un quadro dell'attuale sistema giudiziario, con spunti sulle dinamiche professionali legate all'emergenza. Imperdibile!