In Sevel lavoratori contagiati in aumento, ora sono 37 i positivi: chiesta sospensione attività

SEVEL. Sono 37 i lavoratori contagiati in Sevel, lo Sai Cobas chiede alla direzione ed alle autorità pubbliche preposte l’immediata sospensione dell’attività produttiva fino al ripristino di condizioni sanitarie adeguate a garantire la sicurezza ed incolumità degli operai.

Nelle ultime ore sono stati registrati 2 nuovi contagiati: un nuovo caso positivo, comunicato oggi in Ute 10C lastratura, assente dal 9 Novembre e di 1 dipendente di una ditta esterna (assente dal 10 Novembre) senza contatti stretti è risultato positivo. Per entrambi i casi trattasi di tamponi antigeni, di cui si è in attesa dei molecolari. Si procederà a sanificare le aree interessate durante il cambio turno.



Questa la lettera con la richiesta di sospensione della ripresa dell’attività lavorativa prevista per il 27 aprile nel sito Sevel e aziende collegate:



"A seguito comunicazione aziendale di ripresa dell’attività produttiva a regime il prossimo 27 aprile

PREMESSO CHE con la presente si dà seguito alle precedenti comunicazioni inviateVi a mezzo pec il 6 e 10 marzo 2020 che si confermano e ribadiscono in allegato.

FCA e le OO.SS nazionali FIM-CISL, UILM_UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-CGIL hanno stipulato il 9 aprile 2020 un accordo sulle linee guida di regolamentazione per la ripresa dell’attività lavorativa, in cui limiti e tempi di fissazione restano prerogativa del governo;

a seguito della prospettata ripresa lavorativa nel sito Sevel e aziende dell’indotto collegate, saranno coinvolti non solo dipendenti Fca, ma anche quelli appartenenti alle aziende complementari dell’indotto, nonché lavoratori delle ditte esterne con esponenziale aumento del rischio di contagio da coronavirus e probabilità di insorgenza e/o estensione dei focolai ancora diffusi e presenti sul territorio nazionale e locale.

Il rischio contagio resta altresì notevole nelle fasi di spostamento per il raggiungimento delle fabbriche, per assenza di adeguati piani di mobilità collettiva, e nei reparti, in particolare nei cicli di lavorazione che comportano condivisione delle mansioni nei vani/abitacolo e collaborazione stretta nel posizionamento di particolari pesanti e voluminosi, per l’ impiego di attrezzature e mezzi di servizio, utilizzo collettivo e contemporaneo dei servizi igienici, docce e spogliatoi, aree di ristoro e locali mensa etc.

La tutela della salute in fabbrica non può diventare una variabile dipendente subordinata all’abuso di pretese “esigenze economiche aziendali” suscettibili di esporre ad elevato rischio epidemiologico i lavoratori,le loro famiglie e le realtà territoriali.

Il diritto alla salute sia del singolo individuo che collettivamente inteso, è fondamentale e non derogabile, non negoziabile e/o comprimibile dalla contrattazione sindacale o da illegittime iniziative governative - come previsto dalla Costituzione ed ivi considerato di rango gerarchico superiore rispetto alle esigenze e libertà imprenditoriali.

Lo scrivente Giordano Spoltore in qualità di Coordinatore provinciale di Chieti della rappresentata organizzazione sindacale ed in funzione di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori, per quanto premesso e considerate le rispettive responsabilità dei destinatari della presente, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, richiede la sospensione delle attività previste per il 27 aprile nel sito SEVEL ed aziende collegate per l’impossibilità di garantire urgente ed efficace sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro e quella territoriale.

Si resta in attesa di un tempestivo riscontro, preannunciando in mancanza, ogni adeguata iniziativa a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie nonché del collegato contesto sociale."



S.L.A.I. - Cobas Coordinamento prov.le di Chieti Giordano Spoltore