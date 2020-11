"In Sevel altri 5 positivi tra montaggio e lastratura"

ATESSA. Alla Sevel di Atessa ancora casi positivi. A darne notizia ai lavoratori sono le sigle sindacali aziendali: "Abbiamo avuto la comunicazione di 5 casi positivi legati a contatti esterni: Ute 3 montaggio, assente dal 31 Ottobre; Ute 6 montaggio, assente dal 31 Ottobre; Ute 3 lastratura, assente dal 8 Novembre; Ute 15 montaggio, assente dal 10 Novembre; Ute 2 lastratura, assente dal 13 Novembre.

Per i primi 2 casi le sanificazioni risultano essere già state completate, per gli ultimi 3 casi, si sta procedendo a sanificare in mattinata. "