MONTENERO DI BISACCIA. Come in molti centri molisani anche a Montenero lunedì 16 novembre è scattato l’Off-Day. Quasi 30 commercianti hanno scelto di tenere abbassate le serrande delle loro attività ed esporre un cartello per protestare contro quella che ritengono un’inequità nelle scelte di Governo: lasciare invariata l’apertura dei negozi senza tener conto del ridotto afflusso di clienti, dovuto alle restanti restrizioni e al clima generale di timore e scarsa propensione a uscire. In breve, molte penalizzazioni ma nessun ristoro.

«Se il Governo, anche in zona gialla, invita a non uscire se non per motivi indispensabili, e se i bar devono chiudere alle 18:00 – momento di punta dello shopping – noi commercianti di generi non alimentari restiamo aperti ma è come se fossimo chiusi» aveva spiegato Ilaria Sparvieri, che in paese si è fatta portavoce della categoria. «Abbiamo una perdita grave che però non viene riconosciuta dallo Stato in quanto tecnicamente siamo aperti e quindi non beneficeremo dei ristori».

Quattro gli obiettivi che il Comitato Commercianti molisani, costituitosi allo scopo, intendeva ottenere da Regione e Comuni a seguito della simbolica serrata generale di lunedì: un contributo a fondo perduto per compensare il costo degli affitti, o della rata semestrale dell’Imu in caso di immobili di proprietà; l’abolizione di tutte le tasse regionali e comunali a carico delle aziende (con onere della Regione Molise a ristorare il Comune in cui l’azienda ha il domicilio fiscale); dei finanziamenti a tassi agevolati con un’importante quota a fondo perduto a carico della Regione; incentivi su nuove assunzioni, infine, al fine di sostenere i livelli occupazionali in ambito commerciale.

A livello regionale, gli esponenti del settore hanno aperto un tavolo di confronto col presidente Toma impegnandolo, fra le altre misure, a emanare entro fine mese un bando dedicato alle attività esclude dal “Decreto ristori” e a liquidare in tempi brevi i fondi intercettati coi precedenti bandi. A Montenero, invece, nella giornata di martedì 17 l’amministrazione ha incontrato i commercianti con esiti che lasciano ben sperare.

È stato infatti proposto di attingere al trasferimento statale di 227.000€ alle ex zone rosse – fra cui rientra Montenero – con interventi ancora da specificare. «Il Comune ci ha informati che i fondi non ancora arrivano materialmente e la destinazione dello stesso verrà decisa dallo Stato; ci terranno aggiornati tempestivamente e se la destinazione d’uso potrà essere rivolta anche alle attività in difficoltà sicuramente verrà fatto» ci racconta di nuovo Ilaria Sparvieri.

Il Comune si impegna poi a mettere in campo una campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini ad acquistare in paese, individuando specifiche figure professionali in ambito pubblicitario. A seguire questa campagna insieme ad alcuni portavoce dei commercianti saranno la consigliera con delega al Turismo Cabiria Calgione e l’assessora alle Attività produttive Loredana Dragani.

«Davanti alla nostra richiesta di una maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore più buie del pomeriggio, ci hanno assicurato la funzionalità delle videocamere, e che cercheranno comunque di aumentare la sorveglianza prolungando gli orari di servizio dei vigili, soprattutto al momento della chiusura dei negozi. Molto probabilmente, inoltre, per tutto il mese di dicembre i parcheggi saranno completamente gratuiti».

Ancora, l’amministrazione si impegna a mettere a disposizione un locale per riunioni non appena le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria lo permetteranno, e a ridurre l’illuminazione pubblica durante il periodo natalizio per indire invece un concorso, con premi in palio, allo scopo di abbellire vetrine e balconi e creare aggregazione in paese.

I commercianti si dicono per il momento soddisfatti del confronto e ancor più di una coesione e collaborazione senza precedenti che si sta creando all’interno della categoria.