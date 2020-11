Nuovi motori crescono alla Fca, il "T4" dal 7 dicembre a ciclo continuo

TERMOLI. Dopo la notizia della turnazione modificata nei reparti motoristici alla Fca di Termoli, sulle dinamiche e le prospettive dello stabilimento di Rivolta del Re è intervenuto il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo. «Il ricambio generazionale tra le motoristiche prodotte presso il nostro Plant inizia a portare i primi cambiamenti organizzativi all’intento dell’officina. La crescita continua del motore 2000 T4 porterà a partire da questo 7 dicembre 2020 ad un utilizzo di turni a ciclo continuo, 20 Turni.

Mentre questo sarà valido per l’area montaggio, l’area lavorazioni motori 2000 T4 subirà un passaggio da 17 a 18 turni per meglio bilanciare le produzioni che dovranno asservire il montaggio stesso. Tutta la catena produttiva del motore FIRE forte degli incentivi dei mesi passati ora subirà il primo rallentamento, difatti sia l’Unità Montaggio che l’Unità Lavorazione vedrà una distribuzione omogenea della turnazione passando ad uno schema a 15 Turni, con alcuni reparti che vedranno settimanalmente comunicate possibili sospensioni.

Contestualmente, vista la riduzione dei turni su tutte le unità FIRE, circa 100 lavoratori verranno ricollocati nelle aree in crescita produttiva, con l’auspicio, visto anche il vicino avvio produttivo del motore GSE, che si possa andare a pieno regime occupazionale nei prossimi mesi. Speranze anche per il reparto Cambio con un incremento di circa 100 unità giornaliere sul modello M40 e 900 cambi sul modello C520. Nei prossimi giorni ci sarà anche la possibilità di discutere la chiusura collettiva per le Feste Natalizie».