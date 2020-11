Pilkington, "Progetto di trasformazione che riguarderà il gruppo a livello mondiale"

SAN SALVO. "Il giorno 23 novembre 2020 si è svolto un incontro tra le Organizzazioni Sindacali, le Rsu della Nsg, Bravo e Primo con i rappresentanti aziendali per analizzare l'andamento generale dell'azienda con un focus specifico sulla gestione riguardante lo stato pandemico.

Alla riunione ha partecipato anche il responsabile della Sicurezza e Ambiente dello stabilimento il quale ha illustrato lo stato dell'arte rispetto ai casi di contagio da Covid- 19 dei dipendenti che da febbraio ad oggi sono stati circa venti riconducibili quasi tutti a contagi avvenuti in ambito familiare. L'azienda ha ribadito di aver attuato tutte le procedure seguendo alla lettera il protocollo sanitario, monitorando nello stesso tempo la situazione in accordo con i responsabili sanitari territoriali.

Oggetto dell'incontro sono stati anche i risultati economici del primo semestre evidenziando il peso negativo del primo trimestre per via della chiusura a causa lockdown ed il conseguente calo delle vendite in Europa. Nel secondo trimestre c'è stata una parziale ripresa del mercato dell'auto, con le linee produttive che in questi ultimi mesi hanno lavorato con i rispettivi carichi impianti.

I rappresentanti aziendali hanno inoltre comunicato che il gruppo ha annunciato un "progetto di trasformazione" che, a livello mondiale, coinvolgerà tutto il gruppo. Questo affinché si possa raggiungere una maggiore competitività e soprattutto per "sopravvivere" a questa fase economica anche mediante azioni che possano ristabilire gli adeguati livelli di redditività partendo dal presupposto che il mercato dell'Auto non tornerà ai livelli di pre-Covid-19 prima dell'esercizio finanziario 2024/2025. Le attività di sviluppo dei nuovi modelli sono rallentate per via della pandemia e della transizione in corso tra veicoli tradizionali ed ecologici. Inoltre, c'è una forte concorrenza tra fornitori anche sui modelli già in produzione.

La parte Sindacale ha espresso forte preoccupazione per la situazione attuale, ricordando dei numerosi sacrifici che i lavoratori di San Salvo hanno fatto in questi anni ed hanno espressamente chiesto all'azienda di mettere in campo tutti gli strumenti messi a disposizione dal Governo e dalla Regione sulle iniziative di politiche attive del lavoro anche attraverso il Fondo Nuove Competenze, volte a rendere il sito di San Salvo sempre più competitivo e salvaguardare il lavoro e i livelli occupazionali di questo territorio. Inoltre, la parte sindacale consapevole delle difficoltà presenti nel nostro territorio porrà in essere tutte le iniziative nei confronti della politica locale e nazionale per la proroga del provvedimento "decontribuzione sud".

L'azienda infine ha comunicato che conformemente alle norme in vigore, con le competenze di dicembre 2020 sarà riconosciuto il 30% dell'importo effettuato in donazione dell'ospedale di Vasto. Visto il momento difficile e visti i protocolli sanitari che impediscono assembramenti, sarete sistematicamente informati sulla situazione aziendale tramite appositi comunicati."

Così, in una nota stampa, le sigle sindacali.