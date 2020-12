TERMOLI. Con la comunicazione delle ferie natalizie e le sospensioni produttive allo stabilimento Fca nel periodo a cavallo tra vecchio e nuovo anno, abbiamo incontrato il segretario regionale della Fim-Cisl del Molise, Riccardo Mascolo, per fare un bilancio di un esercizio, il 2020, mai così complicato in fabbrica, a causa delle conseguenze legate al Covid-19, che sul mondo metalmeccanico ha impattato in modo gravoso sia per l’emergenza sanitaria che per la crisi economica che ne è derivata, col mercato pressoché congelato nei mesi del primi lockdown.

Un 2020 che passerà agli annali anche con novità di carattere aziendale forte, vista l’ormai imminente fusione tra Fiat e il gruppo transalpino Psa, che darà vita al player globale Stellantis. Sfide di competitività in cui lo stabilimento di Termoli, con la sua logica pluri-prodotto, cercherà di fare sempre la sua parte, come dimostrano i volumi produttivi in aumento legati alle commesse provenienti dal Nordamerica, specie sul motore T4.