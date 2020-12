TERMOLI. Reduce dalla seduta di contrattazione sul Ccnl di Federmeccanica a Roma, ieri mattina il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano ha incontrato i quadri dirigenti della Fim-Cisl molisana sulla costa. Occasione per intervistarlo in esclusiva. Subito un giudizio sul via libera dell’Unione europea alla fusione tra Fca e Psa.

«E’ indubbiamente una buona notizia perché pone fine a una preoccupazione che comunque c’era, in particolare per lo stabilimento di Sevel. Oggi si può andare dritti sull’operazione di fusione. Il gruppo Stellantis sarà una grossa opportunità per il gruppo Fca, per gli stabilimenti italiani. Noi abbiamo fatto il punto anche recentemente nel comitato aziendale europeo, ci siamo anche confrontati con l’azienda. Indubbiamente, le prospettive per quanto riguarda gli stabilimenti italiani sono buone, perché tutti gli investimenti sono stati ultimati del vecchio piano. Gli stabilimenti sono pronti per fare bene e per fare meglio e, quindi, ci si approccia a questa fusione con gli stabilimenti e siamo pronti alla partenza. In realtà ci sono nuovi modelli, nuovi restyling di tutti i prodotti, investimenti sui motori, quindi si sta andando in quella direzione. Naturalmente la questione della fusione con il gruppo Psa è molto importante per noi e, noi abbiamo già chiesto un incontro con l’azienda, subito a ridosso dell’operazione di fusione, perché è importante poi, ultimati questi piani industriali della vecchia Fca, predisporre i nuovi piani industriali per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Mettere in sicurezza stabilimento e occupazione italiana».

A Uliano, rientrato a pieno titolo alla Fim, dopo la parentesi confederale Cisl, abbiamo anche chiesto lumi sull’aggiornamento del piano anti-Covid.

«E’ molto importante per noi fare un aggiornamento con le segreterie nazionali. Di fatti ogni mese ci incontriamo con le aziende, negli stabilimenti quasi ogni giorno i comitati aziendali si muovono. Abbiamo migliorato ulteriormente il protocollo che vede di tenere in sicurezza gli stabilimenti, abbiamo introdotto la possibilità di effettuare test rapidi perché questo consente di affiancare già le azioni che lo stato fa con i classici test e, questo consente di aumentare la prevenzione.

Non abbiamo situazione di focolai, questo è importante perché nelle fabbriche di Fca ci sono migliaia e migliaia di lavoratori. Siamo riusciti con una forte azione di prevenzione, con la forte azione del sindacato, da parte dell’azienda c’è stata molta attenzione su questo fronte, anche perché ci si rende conto che già ci sono gli effetti che la pandemia crea sui volumi, se poi questo si determina anche per una disattenzione degli stabilimenti, sarebbe drammatica per la salute dei lavoratori e per l’occupazione. Quindi, questa attenzione è altissima da parte nostra, a livello nazionale e nei luoghi di lavoro».

Il Molise guarda all’occupazione, sugli stabilimenti Fca di Termoli e Sevel.

«Per Sevel si sta già parlando di un restyling del Ducato. Sta partendo il ducato elettrico. C’è la possibilità di forte investimento anche sulla struttura supplente, questo per potenziare dal punto di vista economico la capacità produttiva dello stabilimento, in particolare sui veicoli commerciali si è risolta questa questione con l’antitrust. Non preoccupa la Polonia, perché abbiamo avuto un chiarimento con il gruppo, gli ordini e gli ordinativi sull’ambito dei veicoli commerciali è talmente alto che non bastano né la Polonia né Sevel. Siamo, quindi, in pieno carico di lavoro. Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento di Termoli, anche sulla questione motori con l’arrivo del Fire Fly, ci sarà un’ulteriore prospettiva per lo stabilimento, perché si posizione nel mercato dell’ibrido. Questo è un mercato molto importante perché, ormai, tutte le vetture verranno elettrizzate e ibridizzate, e questo crea un’ulteriore prospettiva per lo stabilimento di Termoli».