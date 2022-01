Nebbia sull'automotive, arriva la Safety Car

TERMOLI. Dopo la proposta del polo automotive baricentrico nel Centro-Sud, firmata dalla Cgil di Abruzzo e Molise, che ruota attorno alla futura gigafactory di Termoli e alla Sevel, tra gli altri siti produttivi, si entra in una settimana importante, col lancio della campagna “Safety Car”, che per quanto riguarda le due regioni pocanzi citate si terrà a Pescara, il prossimo 20 gennaio: Per un piano straordinario d'investimenti, per l'innovazione, l'Ambiente e la garanzia dell'occupazione, dalle 9.30: interverranno Michele De Palma segretario nazionale Fiom, Alfredo Fegatelli, segretario generale Fiom Abruzzo Molise, i segretari Fiom territoriali, delegate e delegati degli stabilimenti del settore automotive. Parteciperanno ai lavori, Carlo Petaccia, segretario generale Filctem Abruzzo-Molise e Lucio Cipollini, segretario generale Filcams Abruzzo-Molise.

«L'automotive sta vivendo una profonda crisi: la pandemia, la scarsità e l'aumento del costo delle materie prime amplificano i problemi in un settore già privo di una visione strategica da parte del Governo per affrontare la transizione tecnologica ed ambientale. Il confronto con il 2019, anno prima della pandemia, fotografa una situazione di netto declino. Nel 2021 la produzione nel settore ha perso il 9,4% e le immatricolazioni sono diminuite di circa il 24%, ad aumentare invece è il costante ricorso agli ammortizzatori sociali e il conseguente impatto negativo sui salari delle lavoratrici e dei lavoratori. Dall'elaborazione di dati Inps, infatti, registriamo che nel 2019 erano oltre 26 milioni di ore di cassa integrazione, ma il dato allarmante è che fino a novembre del 2021 le ore di cassa integrazione sono raddoppiate, arrivando a quasi 60 milioni. Con lo sblocco dei licenziamenti il settore dell'indotto automotive, che occupa circa 163 mila lavoratori, è stato quello più colpito come dimostrano i casi di Gianetti Ruote, GKN, Timken, Speedline, Caterpillar. A queste crisi già aperte rischiano di aggiungersi gli esuberi alla Vitesco di Pisa, alla Bosch di Bari e alla Marelli, in particolare negli stabilimenti legati ai sistemi di scarico e ai motori endotermici. Mentre per la Blutec siamo in ancora in attesa di una soluzione per il rilancio industriale e la continuità occupazionale del sito di Termini Imerese, e di una garanzia occupazionale per gli altri asset. In questo scenario occorre dare continuità al rilancio di Industria Italiana Autobus prevedendo ulteriori investimenti per il rinnovo delle flotte pubbliche con mezzi prodotti nel nostro Paese. Situazione complessa riguarda gli stabilimenti del Gruppo Stellantis in cui c'è un sostanziale calo dei volumi produttivi. A fronte di una capacità istallata di un milione e mezzo di veicoli, attualmente se ne producono solo 700 mila. Nel Polo Torinese i volumi delle Maserati e della 500 Bev non bastano a saturare gli stabilimenti e a garantire la stabilità occupazionale. Nello stabilimento di Cassino i volumi delle Alfa non raggiungono la piena occupazione e non basterà il lancio del nuovo modello Grecale della Maserati. Per Pomigliano e Nola oltre alle garanzie per la della produzione della Panda (veicolo più venduto in Europa) per raggiungere la piena occupazione occorrerà verificare i volumi produttivi del Tonale. Il costante calo del mercato diesel impone di affrontare la transizione verso nuove produzioni per gli stabilimenti di Pratola Serra e Cento.

A Termoli, dove si producono motori e cambi a benzina, la tenuta occupazionale si dovrà verificare con il consolidamento dei volumi del nuovo motore GSE 1.0 e con l’installazione della gigafactory ancora non confermata. Negli stabilimenti Sevel e di Melfi, che partivano da una condizione produttiva positiva, assistiamo ad una drastica riduzione dei volumi, rispettivamente, del Ducato e delle Jeep Renegade e Compass nonostante gli investimenti per le linee elettriche. È per tali ragioni che la Fiom ha convocato gli attivi dei quadri e dei delegati del settore che si svolgeranno in tutte le Regioni con una campagna di assemblee territoriali, dal titolo «Safety CAR», per l'individuazione di un percorso unitario di mobilitazione nazionale, affinché il settore possa continuare a garantire un futuro occupazionale ed industriale nel nostro Paese. Siamo partiti oggi, martedì 11 gennaio, con l'attivo dei delegati della Toscana a Firenze. Giovedì 13 gennaio l'attivo dei delegati si svolgerà a Zelarino a Venezia. Lunedì 17 gennaio sarà la volta del Lazio a Cassino. Giovedì 20 gennaio la campagna prosegue in Lombardia a Brescia e in Abruzzo, e il 21 in Puglia. In via di definizione il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Campania e la Basilicata. La situazione di crisi è anche rappresentata dal fatto che pochi anni fa eravamo ai primi posti nella produzione di auto in Europa, mentre ora il nostro Paese è sceso all'ottava posizione. Un Piano Straordinario sul settore dell’automotive è la proposta che come Fiom avanziamo al Governo, perché metta a disposizione investimenti e strumenti per la trasformazione industriale e l’innovazione, il rilancio della ricerca e dello sviluppo, sostegni alla domanda privilegiando i redditi più bassi e il rinnovo delle flotte pubbliche, la salvaguardia, la crescita e la rigenerazione dell’occupazione. In assenza di questo Piano sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e il mantenimento di un settore industriale fondamentale per l’economia del nostro Paese».

Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. Intanto, l’assemblea generale del Comitato Centrale ritiene indispensabile dare continuità alle iniziative di mobilitazione, culminate con lo sciopero generale del 16 dicembre indetto da Cgil e Uil con le manifestazioni che hanno visto una straordinaria partecipazione di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici in piazza. Dalla mobilitazione generale ad oggi non è seguito un cambiamento significativo nel metodo e nei contenuti delle scelte che hanno caratterizzato il segno della manovra economica. La continuità delle iniziative con le lavoratrici e i lavoratori è resa necessaria anche da una mancanza di coinvolgimento nelle decisioni sulla gestione della crisi pandemica a partire dai luoghi di lavoro e la tutela della salute e sicurezza.

La Fiom conferma la pratica contrattuale dei protocolli contro il diffondersi del Covid-19 e la necessità di garantire il diritto alla vaccinazione in Italia e nel mondo per le persone come strumento fondamentale per sconfiggere la pandemia, come del resto ribadito dalla Cgil. Il 2022 si apre all’insegna di un quadro congiunturale sempre più incerto e le prospettive su scala globale sono condizionati dalla crescita esponenziale dei prezzi nei settori dell’energia e delle materie prime, la crisi nelle catene globali del valore, il rallentamento della produzione industriale, anche al netto di possibili evoluzioni negative della dinamica della pandemia.

Senza interventi pubblici il rischio di una “tempesta perfetta” potrebbe colpire in particolare la fragile ripresa del nostro Paese. È fondamentale creare le condizioni di un consolidamento degli elementi di risalita conseguiti nel 2021 intervenendo sulle crisi industriali aperte e sulle fragilità strutturali dell’economia e della produzione.

Il provvedimento cosiddetto anti-delocalizzazioni, è in realtà una proceduralizzazione delle decisioni unilaterali delle multinazionali e dei fondi di cessare le attività sul territorio nazionale, esattamente il contrario di quanto necessario e richiesto dalle iniziative della Fiom e dei lavoratori.

In una fase straordinaria di transizione per l’industria oltre all’assenza di politiche industriali, l’intervento di manutenzione degli ammortizzatori esistenti è inadeguato ad affrontare la ristrutturazione e riorganizzazione che impatta intere filiere e non solo singole imprese. La Fiom ha chiesto di aprire un confronto per la creazione di un ammortizzatore sociale specifico da accompagnarsi alle politiche industriali di investimento per una giusta transizione ambientale e sociale che garantisca la continuità dell’occupazione e la valorizzazione delle competenze con azioni specifiche di formazione come con il fondo nuove competenze non rifinanziato nella manovra.

Sul piano contrattuale la chiusura del ciclo dei rinnovi dei contratti nazionali della categoria è un risultato straordinario dato il contesto in cui sono avvenuti. Segno di una capacità delle e dei metalmeccanici di affrontare sul piano sindacale una condizione di incertezza economica e di instabilità del sistema di relazioni industriali e del quadro politico-istituzionale. La sfida oggi è far vivere nel rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori le innovazioni e i contenuti normativi e i risultati salariali, a partire da un impegno della categoria nella implementazione della contrattazione di secondo livello. A livello nazionale sono attive le Commissioni previste dalla prima parte del Ccnl della Federmeccanica-Assistal l’Osservatorio sull’industria e l’occupazione è impegnato nella costruzione di un documento sull’automotive; la Commissione Formazione sta rendendo operativi gli strumenti per l’esercizio del diritto soggettivo alla formazione attraverso la costruzione della piattaforma di Metapprendo; sono insediate e stanno lavorando inoltre le commissioni su pari opportunità, salute e sicurezza mentre la parte normativa sul lavoro agile è in fase di confronto, anche alla luce del protocollo sul lavoro agile siglato dalle confederazioni con il Ministero del Lavoro di cui abbiamo preso atto. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni del fondo Metasalute, il cui equilibrio finanziario è stato messo in discussione dagli effetti sull’utilizzo determinatisi nella pandemia, è stato necessario un intervento che ha introdotto una compartecipazione limitata a carico del lavoratore sulla prestazione sanitaria.

La Fiom è impegnata in una campagna di informazione e formazione delle delegate e dei delegati sulle modifiche e sulle cause intervenute e chiede alla struttura del Fondo di attivare gli strumenti necessari a dare risposte alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori. La natura integrativa e complementare al servizio sanitario nazionale pubblico deve essere rafforzata superando gli elementi di distorsione generati dalla pandemia che hanno inciso sulle modalità di utilizzo. In tal senso si rendono necessari maggiori investimenti nel sistema sanitario nazionale attraverso nuove assunzioni e l’aumento della dotazione al fondo del SSN. Così come va evidenziata la positiva gestione del fondo di previdenza complementare Cometa che, attraverso un miglior efficientamento, ha consentito di distribuire un avanzo di 9 milioni di euro ai loro aderenti. L’Assemblea di organizzazione nazionale della Fiom e della Cgil saranno anche l’occasione per coniugare gli impegni e le scelte sindacali con la nostra struttura e le nostre pratiche sul piano della rappresentanza, sindacalizzazione e contrattazione a partire dalla centralità dei luoghi di lavoro e delle delegate e delegati. In particolare non è più rinviabile l’apertura di una discussione sui perimetri contrattuali, campi di applicazione dei Ccnl, il contrasto al proliferare di nuovi contratti nazionali di lavoro e ai contratti pirata.

L’esperienza di questi anni dei metalmeccanici ha visto a più riprese il sovrapporsi di perimetri contrattuali sui nostri settori e il cambio di contratto applicato di moltissime aziende metalmeccaniche. Le scelte contrattuali della Fiom non hanno mai legittimato scelte di frammentazione contrattuale e di dumping sui diritti, per tutte queste ragioni riteniamo strumentali e inaccettabili le modalità con cui sul rinnovo del Ccnl degli artigiani è stata condotto un attacco verso la nostra organizzazione che in nessun modo può essere accusata di dumping contrattuale. La Fiom è impegnata su tutte le vertenze aziendali, di gruppo e di settore per il rilancio dell’industria, la difesa e la promozione della buona occupazione mettendo il centro il protagonismo e la partecipazione delle lavoratrici dei lavoratori sulle scelte del Paese e delle imprese.





