Tavolo permanente a difesa della gigafactory di Termoli, sindacati in trincea

TERMOLI. I rappresentanti dei lavoratori e le segreterie territoriali delle sigle firmatarie del Ccsl Stellantis (Fim-Cisl, Uilm, Aqcf-r, Fismic-Confsal e Uglm) si sono incontrate stamani nella sede della Fismic, in via Asia. Un tentativo di rispondere in modo unitario alle incertezze di una situazione divenuta assai delicata, vista la mancata conferma della gigafactory di Termoli, nell'ambito della visita dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, due giorni fa a Rivolta del Re.

Le segreterie territoriali hanno inviato una nota al premier Draghi, ai Ministri Giorgetti e Cingolani, al prefetto Cappetta, al Governatore Toma, al sindaco e presidente della Provincia Roberti, nonché ai vescovi Bregantini e De Luca (oltre alle segreterie nazionali di riferimento).

«Si sono riunite nella mattinata di oggi le segreterie territoriali di Fim- Uilm- Fismic-Uglm- Aqcfr, dove è stata decisa l'apertura immediata di un tavolo permanente a difesa della realizzazione della Gigafactory Stellantis di Termoli; all'indomani della visita presso il sito molisano del Ceo Tavares, dove ha incontrato i rappresentanti sindacali di stabilimento ai quali ha dichiarato the le "interlocuzioni con it Governo sono ancora in corso di valutazione". Questa dichiarazione di fatto, crea preoccupazione tra le maestranze e tutto it territorio molisano.

Alla luce di quanto sopra, a tutela del patrimonio produttivo e dei livelli occupazionali del sito termolese, sollecitiamo la convergenza sugli obiettivi di rilancio da parte di tutte le forze politiche e sociali attivando azioni in difesa dei lavoratori e delle loro famiglie».