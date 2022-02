"Premio di efficienza ai lavoratori Sevel, ottimo risultato nonostante la crisi"

ATESSA. È a firma delle sigle sindacali Rsa FIM-Cisl la seguente lettera indirizzata alle lavoratrici e ai lavoratori Sevel:

"Si è appena concluso la riunione tra le organizzazioni sindacali e la direzione di stabilimento per analizzare e discutere i dati di efficienza riferiti all’anno 2021 e il relativo premio previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro.

Lo stabilimento Sevel, in quest’anno dove le nostre vite continuano ad essere stravolte dal covid-19, gli affetti e la nostra quotidiana normalità messa nuovamente in forte discussione dalla variante omicron, solo grazie alla determinazione e al lavoro di tutti i lavoratori al fine del raggiungimento degli obiettivi, avendo mantenuto la medaglia Silver con il punteggio di 66 punti, le somme che verranno erogate nelle diverse fasce sono:

1° FASCIA PARI A 1305 (lordi) ex III livello

2° FASCIA PARI A 1400 (lordi)

3° FASCIA PARI A 1719 (lordi)

La somma verrà erogata in un’unica soluzione nella busta paga di febbraio e la tassazione applicata sarà del 10% più la quota contributiva.

Sul premio di efficienza, non ci saranno penalizzazioni nei casi di assenza retribuita da enti previdenziali assistenziali (malattia, infortunio, maternità, legge 104 ecc), nei casi di Cig il premio matura sempre, anche nei casi in cui non c’è la maturazione dei ratei mensili.

Soprattutto in questo momento storico negativo, dove l’inflazione continua ad aumentare e le famiglie a perdere potere d’acquisto con enorme e concrete difficoltà, come Rsa Fim-Cisl diamo una valutazione positiva a questo risultato raggiunto, inoltre siamo convinti della necessità di interventi strutturali da parte del Governo per mettere in sicurezza il mondo del lavoro, dialogando e ascoltando le proposte delle parti sociali".