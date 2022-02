Premi efficienza in busta paga anche allo stabilimento Stellantis di Termoli

TERMOLI. Non solo Sevel, anche allo stabilimento Stellantis di Termoli arrivano i risultati in termini di remunerazione della produttività.

«Si è da poco conclusa la riunione tra le organizzazioni sindacali e la direzione di stabilimento per analizzare e discutere i dati di efficienza riferiti all’anno 2021 e il relativo premio previsto dal contratto collettivo specifico de lavoro. Lo stabilimento Fca di Termoli in quest'anno dove le nostre vite continuano ad essere stravolte dal Covid-19, gli affetti e la nostra quotidiana normalità messa nuovamente in forte discussione dalla variante omicron, solo grazie alla determinazione e al lavoro di tutti i lavoratori al fine del raggiungimento degli obiettivi, ha mantenuto l’elemento retributivo di efficienza pari al 6%

l' FASCIA PARI A 1.305 (lordi) ex 3^ livello,

2' FASCIA PARI A 1.400 (lordi),

3' FASCIA PARI A 1.719 (lordi),

La somma verrà erogata in un'unica soluzione nella busta paga di febbraio, e la tassazione applicata sarà del 10% più la quota contributiva. Soprattutto in questo momento storico negativo, dove l'inflazione continua ad aumentare e le famiglie a perdere potere d'acquisto con enorme e concrete difficoltà, come Rsa Fim-Cisl diamo una valutazione positiva a questo risultato raggiunto, inoltre siamo convinti della necessità di interventi strutturali da parte del governo per mettere in sicurezza il mondo del lavoro, dialogando e ascoltando le proposte delle parti sociali».