Sevel, mancano motori: non si lavora lunedì 7 febbraio

Non arrivati dalla Francia, oggi annullato sabato straordinario

ATESSA. Per mancanza di motori non arrivati dalla Francia la Sevel di Atessa (Chieti) resterà ferma per l'intera giornata lunedì 7 febbraio dalle 5.45, fino alle 5.45 di martedì 8.

La giornata di lavoro sarà recuperata in data da destinarsi.

Lavora solo il piccolo reparto Ckd che si occupa di componenti per il Messico. Anche per oggi la Sevel, produttrice dei furgoni Ducato, è stata costretta ad annullare il previsto sabato straordinario di lavoro. (FONTE ANSA).