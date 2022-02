Il braccio di ferro sui lidi balneari, l'appello di Confcommercio a Draghi

TERMOLI. Non passa mai di attualità la vertenza balneari. Il presidente nazionale di Confcommercio, con una propria missiva, si è rivolto direttamente al premier Mario Draghi, chiedendo di mettere in sicurezza la balneazione attrezzata italiana.

A renderlo noto è stato il leader del Sib, Antonio Capacchione.

«Salvaguardare le aziende balneari esistenti. Valorizzare il tavolo tecnico di confronto fra le Istituzioni e la categoria. Raccogliendo una nostra sollecitazione, il Presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi una lettera per la doverosa e opportuna valorizzazione del cosiddetto tavolo tecnico attivato dal Ministro Garavaglia affinché si giunga a una corretta applicazione della normativa europea che non penalizzi le aziende balneari attualmente operanti. È un ulteriore autorevole intervento, formale ed ufficiale, della Confcommercio, la più grande e rappresentativa associazione delle piccole e medie imprese italiane, a fianco delle 30.000 aziende balneari in lotta per la salvaguardia del loro lavoro e delle loro aziende.

Un intervento utile e importante anche per impedire interventi normativi del Governo non condivisi né concordati con la categoria che trova nel cd tavolo tecnico lo strumento di trasparente confronto. Continuiamo con determinazione e senza tregua nella nostra iniziativa per evitare la liquidazione della balneazione attrezzata italiana che costituisce un patrimonio non solo economico ma anche culturale e persino identitario del Paese».