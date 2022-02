Sempre meno sportelli bancari sul territorio

TERMOLI. Sempre meno sportelli bancari in città. Lontani i fasti degli anni Novanta, ma anche dei periodi precedenti e successivi. Uno spaccato che non denota solo l’impoverimento del territorio, sotto molteplici aspetti, ma anche l’inevitabile crescita della difficoltà di accesso al credito. Non è l’home banking che può sopperire, manca il rapporto tra istituti e operatori economici, alla base dello sviluppo nel secolo scorso.

Abbiamo chiesto a Giuseppe (Toni) Spezzano una riflessione a riguardo, visto che negli ultimi trent’anni ha avuto rapporti diretti con utenti e sportelli, visto il proprio lavoro, ma anche l’osservatorio di chi ha amministrato a Termoli.

«Aspetti finanziari nella misura dello sviluppo sociale negli ultimi 40 anni.

Avete notato quante banche stanno chiudendo? Ai più non interessa o non significa niente. In verità è uno dei criteri attraverso il quale si misura la crescita economica e lo sviluppo sociale.

Pensate che, ad esempio, 40 anni fa (1982) a Termoli gli sportelli bancari erano appena 3. Particolare interessante era che due su tre fossero istituti locali quali la Banca Popolare del Molise e la Cassa di Risparmio Molisana. La terza era comunque di estrazione meridionale e potentissima quale il Banco di Napoli. A Termoli già era pluriennale la presenza della Fiat ma, l’impulso dato al Nucleo Industriale, ebbe l’effetto di un acceleratore sociale con la planata di tante aziende che, unite al crescere della popolazione termolese hanno attirato, favorite anche dalle crisi nazionali succedutesi negli anni e dalle acquisizioni di sigle creditizie locali inglobate in quelle nazionali, istituzioni bancarie di levatura anche internazionale. Indubbiamente un segnale di moltiplicazione economica, commerciale, artigianale e industriale, ma anche inevitabilmente sociale e culturale. Naturalmente, una società diversa da quella più squisitamente paesana degli anni precedenti ha incluso anche gli aspetti negativi quali l’uso degli stupefacenti e la “crescita” delle delinquenze.

In pochi anni gli sportelli bancari sono lievitati fino ad essercene ben 15 una ventina di anni fa tutti notevolmente operativi con una offerta completa dei prodotti per il risparmio e l’investimento oltre che per l’assistenza finanziaria alle aziende, agli artigiani, commercianti, semplici cittadini ma anche istituzioni quali il Comune, la Provincia e la Regione. Facevano letteralmente a gara provocando una formidabile spirale che in economia viene indicata come “moltiplicatore” di sviluppo.

Certamente, un tale treno ad alta velocità e secondo quella “legge” non scritta dei corsi e dei ricorsi, porta al periodo di esaltazione positiva seguita inevitabilmente al periodo di depressione negativa. Le crisi mondiali succedutesi e continue, al contrario, hanno operato per una spirale negativa che sul territorio termolese ha portato ad un progressivo depauperamento di quanto formidabilmente conquistato negli anni precedenti. Ad oggi, gli sportelli sono comunque 9. Tante le fusioni e le incorporazioni, comunque ce ne sono molte meno e “diversamente” disponibili al servizio della società attuale.

Penserete che, visto come vanno le cose, andrà sempre peggio. Non ho la sfera di cristallo ma quella delle curve economiche che salgono e scendono è una legge di economia politica. Quindi come non poteva andare sempre bene così non potrà andare sempre male. Sta a noi, a chi ci amministra e governa a tutti i livelli, affinché siano più corte possibili le curve negative e che persistano oltre ogni previsione le curve in positivo. Non è dal numero degli sportelli bancari che si misura la mole dei soldi in circolazione, ma che sia un segnale oppure un motivo di sviluppo e/o contrazione sociale a 360°, pensiamola come vogliamo, è cosa certa».