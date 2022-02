Finita riunione dei Ministri sull'automotive, Benaglia: «Non forniremo alibi a Stellantis»

TERMOLI. Era attesissima, anche per le implicazioni relativa al futuro insediamento della gigafactory Stellantis a Termoli. Terminata da poco la riunione a Palazzo Chigi sull’automotive, sollecitata dalle associazioni datoriali e dalle sigle metalmeccaniche confederali.

Come riferiscono le agenzie di stampa: «Sul tavolo le problematiche de settore. Si è conclusa, a Palazzo Chigi, la riunione interministeriale sul settore dell'automotive. L'incontro, durato circa un'ora e mezza, è servito a fare il punto sulle problematiche del settore. Il vertice, svoltosi in modalità mista, ha visto la partecipazione del ministro dell'Economia, Daniele Franco, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Stamani un duro monito era arrivato dal leader nazionale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia: «Siamo ai supplementari, fare presto. Ultima chiamata per l’automotive. O governiamo il salto nella mobilità sostenibile o rischiamo che l'industria dell'auto faccia in Italia la fine dell'elettronica: cancellata. In questa partita stiamo già giocando i supplementari- sottolinea Benaglia al Corriere della Sera - gli altri Paesi, Francia e Germania in testa, sanno dove vogliono andare. Noi non abbiamo un piano. Il governo si chiarisca le idee e ci convochi al più presto. Pur spostando in avanti come qualcuno pensa di fare, lo stop al motore endotermico, le cose non cambierebbero dice Benaglia, gli altri paesi stanno investendo somme enormi sull'elettrico. A Stellantis non forniremo alibi. Siamo pronti a un patto per migliorare la produttività. Ma i posti negli stabilimenti non si toccano. Servono investimenti - conclude - e supporto alle multinazionali: per vincere questa sfida bisogna agire su più piani ma conta soprattutto la tutela del lavoro».