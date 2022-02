Stellantis: «Chiediamo una riconversione parziale, garantire anche il presente in fabbrica»

TERMOLI. Mentre si attende ancora che ci sia un dispaccio ufficiale sull’incontro di mercoledì scorso al Mise, coi ministri coinvolti nel processo di transizione ecologica ed energetica rivolto al comparto automotive, con l’interessamento diretto dei Ministri Giorgetti, Cingolani, Giovannini e Franco, sollecitati a intervenire da Anfia, Federmeccanica e sigle di settore confederali, sul territorio cresce il fermento sulla cosiddetta Gigafactory. Una settimana dopo la protesta davanti ai cancelli di Rivolta del Re, il coordinatore del Soa, Andrea Di Paolo, referente della Federazione metalmeccanici Uniti per lo stabilimento Stellantis di Termoli pone una riflessione seria sulle prospettive future. «La transizione ecologica è ancora in via sperimentale mentre le politiche economiche mondiali continuano le guerre sul petrolio. Le macchine saranno tutte elettriche?

Nel 2040? Anzi si inizierà nel 2035 dichiara l’Unione europea, tutto approssimativo e oggi ancora senza una legge. Tanto è vero che proprio l'ex amministratore delegato dell'allora Fca Marchionne alcuni anni fa tirava fuori il suo scetticismo sull'elettrico. Per quanto riguarda lo stabilimento di Termoli e la costruzione di una gigafactory si tende a parlare di futuro ma non si è stati chiari sulle reali produzioni di cambi e motori. Un accordo con il governo parla di svecchiamento delle meccaniche e di riconversione immediata con parte dei soldi del Pnrr come se già da domani verranno eliminate le auto non elettriche. Non è così, la transizione ecologica a oggi è ancora una bolla di sapone, rimane però una triste realtà immediata, che cambi e motori a breve tempo non si produrranno più a Termoli ma da altre parti naturalmente sì, basti pensare che Termoli ha un motore nuovo di zecca che ha comportato un contratto di solidarietà da gennaio 2020, firmato dalla direzione aziendale e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl per i lavori delle nuove linee e l’avvio della produzione dei nuovi motori Firefly 1.0 e 1.5. che a oggi a lavori conclusi e viste le varie arie di riconversione dello stabilimento chissà se mai partirà a pieno regime e qui non si tratta di svecchiamento delle meccaniche, sia chiaro. Dopo che il contratto di solidarietà ha interessato 1.676 lavoratori per quasi due anni, diretti, indiretti e collegati alle unità motori 8v./16v, vale a dire un fiume di cassaintegrazione per che cosa?

Il Soa (Sindacato operai autorganizzati) che non è firmatario del contratto aziendale per ovvi motivi ha delle proposte chiare: il ritiro immediato della cassaintegrazione, no a una riconversione totale dello stabilimento ma al massimo un affiancamento alle produzioni attuali, una nuova area dedicata alla produzione di batterie e quindi pronti per quando sarà chiara una transizione ecologica effettiva e non di sperimentazioni, si parla al futuro ma che ora non dà certezze. Chiediamo che la produzione del reparto cambi resti nel sito di Termoli. No all'uso indiscriminato dei lavoratori precari e chiediamo garanzie per tutti i dipendenti a livello strutturale, non si può parlare di garanzie occupazionali se non ci sono queste prerogative imprescindibili, anche se abbiamo già visto il metodo Stellantis alla Sevel di Atessa che non rinnova i contratti di lavoro ad alcuni lavoratori ma dopo pochi giorni prende 100 giovani interinali per un mese e questo non dà assolutamente delle prospettive positive per una reale occupazione. D’altronde l’aumento degli occupati in Italia che tanto è decantato dal governo Draghi non è altro che lavoro interinale che va a periodi e non porta benefici a nessuno ma solo alle aziende che usano la forza lavoro in affitto a seconda di come tira l'aria, senza garanzie e diritti. Di certo a cospetto di questi metodi la politica non può sciacquarsi solo la bocca facendola passare come occupazione e sicurezza per i territori, eppure lo fanno spudoratamente.

Chiediamo al nuovo gruppo Stellantis una democrazia sulla rappresentanza sindacale dei lavoratori, tutti devono essere liberi di scegliere da chi farsi rappresentare, per questo oggi chi aderisce al sindacato di base e che quindi non ha accettato le regole impartite dalla concertazione è fuori dalla rappresentanza, questo significa discriminazione nell'imporre una sola linea di pensiero, fatto altrettanto grave che lo stesso contratto limita finanche il diritto di sciopero. L’analisi e la discussione sono elementi fondamentali a cui noi non rinunciamo, la realtà bisogna guardarla anche da altri punti di vista per poi agire di conseguenza».