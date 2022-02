Assunzioni Amazon: "Presto verrà resa nota l'agenzia che si occuperà delle selezioni"

SAN SALVO. "La consegna dello stabilimento è prevista a maggio, ma sarà operativo da fine agosto. In quanto unico interlocutore ufficiale, Amazon ci ha autorizzato a divulgare queste novità".

A dichiararlo è il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca , che fa chiarezza anche sulle modalità di assunzione e somministrazione: "Per quanto riguarda la selezione del personale, questa è stata già avviata attraverso il sito stesso della società, per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, mentre ad occupersi delle mansioni di tipo operativo saranno le agenzie interinali. Queste ultime verranno individuate entro fine marzo e da quel momento sarà possibile proporsi. Non è necessario svolgere corsi di specializzazione, poiché sarà Amazon stessa ad occuparsi di formare i dipendenti. È grave che un giovane venga spinto ad iscriversi e a pagare un corso. Le modalità di assunzione di Amazon saranno chiare e trasparenti e presto si conoscerà il nome dell'agenzia interinale che si occuperà delle somministrazioni".

