I dieci giorni più caldi dell'anno di Stellantis: tra risultati 2021 e piano industriale

TERMOLI. Ci siamo, nei prossimi dieci giorni la galassia Stellantis disegnerà presente e futuro, soprattutto, della sua presenza nel mondo dell'automotive.

Attesissimo il secondo degli appuntamenti, quello del primo marzo. Ma prima c'è uno step che possiamo considerare propedeutico alle aspettative sui programmi industriali.

Stellantis ha annunciato che mercoledì 23 febbraio pubblicherà i risultati per l’intero 2021. Si tratterà del primo bilancio complessivo dall'avvio della fusione, avvenuta appunta lo scorso anno.

Martedì primo marzo, invece, alle 14:00, illustrerà il suo piano strategico a lungo termine.

L’amministratore delegato Carlos Tavares, che ricordiamo lo scorso 19 gennaio fu a Termoli in visita allo stabilimento di Rivolta del Re, presenterà il piano strategico a lungo termine di Stellantis per definire ulteriormente come la società intende guidare il modo in cui il mondo si muove.

Intanto, proprio in previsione della scadenza del primo marzo, andrà in discussione lunedì prossimo, 21 febbraio, alle 17.30, nel Consiglio comunale di Guglionesi, la mozione a firma di tre dei consiglieri di opposizione, Elisa D’Astolto, Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano, presentata lo scorso 28 gennaio, nella quale si è chiesta la convocazione del Consiglio comunale per discutere della questione Stellantis. «Tenuto conto che il primo marzo 2022 ci sarà la presentazione del piano industriale.

Come è noto, sul territorio del Comune di Termoli presso l’agglomerato industriale del Cosib insiste da 50 anni lo stabilimento meccanico di produzione di propulsori e cambi (ex Fiat) che impiega alcune migliaia di dipendenti tra diretti e indotto; che purtroppo da un paio d'anni lo stesso e i dipendenti sono interessati da forti cicli di cassa integrazione per via delle compressioni di mercato di mercato e anche per le conseguenze della pandemia da covid 19 che stiamo vivendo; che solo una parte di stabilimento è stata interessata da ristrutturazioni e innovazioni con l'assegnazione di nuovi prodotti (V6 T4 e GSE).

Tutto il reparto cambi ad eccezione dell'M40 è considerato ormai obsoleto e di prossima dismissione, alcune organizzazioni sindacali territoriali (Fim-Cisl – Uilm – Fismic – Ugl – Aqcf) con un documento del 21 gennaio hanno esternato la loro preoccupazione e hanno richiesto l'intervento delle istituzioni e di tutte le forze politiche. Nella primavera 2021 veniva annunciata con grande enfasi e con l'approvazione e l'entusiasmo di tutti la scelta di questo territorio per la costruzione della Gigafactory (fabbrica di costruzione di batterie elettriche per autovetture e non solo). Lo scorso 19 gennaio è venuto in visita il Ceo di Stellantis Carlos Tavares il quale durante il tavolo di confronto e approfondimento con le sigle sindacali ha dichiarato l'incertezza sulla scelta del sito di Termoli per la costruzione della Gigafactory.

Il territorio bassomolisano e nello specifico il sito dello Stabilimento Stellantis ha tutti i requisiti e le caratteristiche necessarie per ospitare il nuovo sito produttivo che darebbe continuità lavorativa alle migliaia di dipendenti e sarebbe una irripetibile opportunità di crescita e sviluppo per l'intero Basso Molise. Anche delle preoccupazioni dei molti nostri concittadini che svolgono la loro attività lavorativa presso lo stabilimento ex Fiat ovvero presso aziende dell’indotto e delle conseguenze negative che una eventuale importante crisi di questo settore produrrebbe sul tessuto socio-economico della nostra comunità.

Per questo, chiediamo al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna il sindaco e la Giunta comunale a sollecitare gli organi del Governo Italiano e del governo Regionale del Molise affinché pongano in essere tutte le iniziative possibili a garantire che la scelta per la costruzione della Gigafactory ricada sul Molise e nello specifico nello Stabilimento Stellantis ubicato nell’agglomerato industriale del Cosib; di dare mandato al presidente del Consiglio comunale di trasmettere il presente ordine del giorno alla presidenza del Consiglio dei Ministri e alla presidenza della Giunta regionale del Molise». L’assise è stata convocata dalla presidente del Consiglio comunale, Barbara Morena.