Caro gasolio sulla pesca: «Costi esplosi da 35 a 85 centesimi al litro»

L'intervista al presidente dell'Alleanza delle Cooperative Molise e di Agci Molise Agostino De Fenza

TERMOLI. Il conto del rincaro energetico per le imprese di pesca è salatissimo. A latere dell’incontro sul progetto Termoli Sea Cleaners, presentato ieri mattina al porto turistico Marina di San Pietro. Il tema del caro gasolio sta minando la capacità di sopravvivenza degli armatori, tegola che cade dopo due anni di pandemia che hanno chiaramente ridotto il volume d’affari, e con decisioni imposte dalla Commissione europea, che riduce progressivamente i giorni di pesca a disposizione.

«Purtroppo abbiamo un dato molto eclatante, da circa 35 centesimi al litro, oggi le nostre aziende pagano 85 centesimi il gasolio. Questo significa che c’è stato un aumento enorme e questo costo enorme incide su quasi il 50% dei costi di gestione di un’azienda, perché il propellente è il costo principale e naturalmente tutto questo a fine anno si ripercuote sulla vita di un’azienda. Per questo richiediamo l’intervento della regione ma anche del ministero, perché a livello nazionale si potranno fare azioni per aiutare il comparto. Comparto che ha subito i danni dal Covid e solo adesso grazie a una delibera di giunta regionale di fine anno è stato stabilito un rimborso che però rischia di perdersi nei meandri della burocrazia se non avvengono le azioni di somministrazione. Per cui oggi rispetto a tutte le problematiche, le problematiche del caro gasolio, chiediamo che vengano fatti immediatamente i ristori Covid».