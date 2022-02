Vertenza Stellantis, incontro al Cosib con le rappresentanze dei lavoratori

TERMOLI. Primo step importante oggi, con l’illustrazione del primo bilancio Stellantis della sua storia, i conti del 2021, in attesa di scoprire martedì prossimo il futuro piano industriale.

Nella mattinata di lunedì, intanto, una delegazione del comitato esecutivo ha incontrato alla sede del Cosib il presidente Roberto Di Pardo. Lo stesso si è dichiarato ottimista sulla allocazione della Gigafactory a Termoli, poiché l’ente consortile si sta attivando per migliorare le infrastrutture del nucleo industriale, inoltre con alcuni studi stanno dando attenzione alle energie rinnovabili per soddisfare la richiesta delle aziende cercando di abbassare i costi.

«Gigafactory Termoli è uno dei tasselli della strategia di Stellantis – ha ribadito la delegazione della sigla Aqcf-r con Vittorio Cornacchione e Marco Travaglini -argomento principe del confronto della mattinata di lunedì tra rappresentanza sindacale di Stellantis di Termoli e il presidente del Cosib Di Pardo, da cui è emersa la comune necessità di avere quanto prima l'ufficialità della Gigafactory Stellantis per dare continuità occupazionale al territorio. Durante il confronto si sono valutate le varie opportunità che possono nascere per l'indotto, autoproduzione energetica per aumentare la competitività delle aziende e delle nuove infrastrutture per dare appetibilità a nuovi insediamenti a tutto il nucleo industriale Termoli.

Come Aqcf-r apprezziamo la managerialità e la disponibilità del presidente Di Pardo e valutiamo l'incontro molto proficuo per allacciare una collaborazione atta a contribuire allo sviluppo delle realtà produttive».