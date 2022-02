Utili record e gratifiche, il primo bilancio dà ragione a Stellantis

TERMOLI. Svelato il primo dei due step attesi su Stellantis, che registra risultati record nel suo primo anno, con utile netto di 13.4 miliardi di euro su base pro-forma. Ricavi netti pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. Tra i vari asset di bilancio sottolineati ieri, la forte esecuzione del piano di sinergie con benefici di cassa netti di 3,2 miliardi di euro, una forte liquidità industriale disponibile di 62,7 miliardi di euro, 3,3 miliardi di euro di dividendo ordinario da pagare, previa approvazione degli azionisti. Come nuova Società costituita il 17 gennaio 2021, Stellantis N.V. ha riportato risultati record per il 2021, accelerando la realizzazione delle sinergie della fusione e costruendo una solida performance commerciale, trainata da una chiara focalizzazione sulla velocità di esecuzione presente sin dal primo giorno. Stellantis ha inoltre annunciato ambiziosi piani per l’elettrificazione e il software nel corso dell’anno, con un programma di investimenti di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 e l’annuncio di forti partnership nelle tecnologie delle batterie, nei materiali per batterie e nello sviluppo software. «I risultati record dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti.

Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Regioni, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova Società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l’impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. Insieme, siamo concentrati sull’attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile», le parole del Ceo Carlos Tavares, ricordiamo in visita il 19 gennaio scorso a Termoli. La creazione di Stellantis ha portato benefici alla nuova Società e ai suoi dipendenti in tutto il mondo. I risultati dell’intero anno 2021 di Stellantis consentono una ridistribuzione ai dipendenti, come riconoscimento del loro contributo ai risultati dell’azienda. «I dipendenti sono il cuore di Stellantis. È grazie alla loro continua attenzione all'esecuzione e all’eccellenza che siamo stati in grado di raggiungere risultati record nel nostro primo anno come Stellantis - ha detto Tavares - ogni dipendente di Stellantis ha assunto il compito straordinario nel 2021 di combinare due case automobilistiche mentre affrontava gravi sfide esterne. Il nostro obiettivo è che tutti i dipendenti beneficino della crescita redditizia dell'azienda. Siamo lieti di premiare e ringraziare i membri del nostro team per il loro instancabile impegno».

«Siamo assolutamente lieti di apprendere questa notizia - dichiara il segretario generale Fismic-Confsal, Roberto Di Maulo – questa gratifica extra è un segnale importante per i lavoratori, che vedono riconosciuto in busta paga tutto l’impegno portato avanti durante questo periodo difficile. La nostra organizzazione, pertanto, non può che averne un giudizio positivo. Essendo questi i dati del primo anno di vita del nuovo gruppo Stellantis, possiamo solo che auspicare in un ulteriore percorso di crescita per il futuro, così da poter garantire la piena occupazione degli stabilimenti in Italia e uscire completamente dalla crisi dovuta alla pandemia», conclude Di Maulo.