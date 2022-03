Conto alla rovescia su Stellantis: ci sarà l'annuncio dell'accordo sulla Gigafactory?

TERMOLI. Grande attesa per la rivelazione del Piano industriale che alle 14 prenderà corpo, per voce dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Un piano strategico a lungo termine del gruppo. Lo ricorda la società in una nota. La presentazione si svolge al Taets Art & Event Park di Zaandam, cittadina olandese dei mulini a vento, a quindici chilometri da Amsterdam, ma può essere seguita in streaming sulla pagina web Stellantis.

Il manager risponderà alle domande della stampa internazionale: saranno presenti 43 giornalisti di sette Paesi del mondo. In Italia c'è grande attesa per il piano. È probabile che arrivi l'atteso annuncio della firma dell'accordo per la Gigafactory di Termoli.

Il prologo rappresentato dalla diffusione dei dati di bilancio 2021, il primo esercizio del nuovo gruppo che ha assorbito Fca e Psa, ha evidenziato numeri incoraggianti, commentati dall’Ugl metalmeccanici. «È positivo il risultato finanziario record dell’anno 2021, pari a 13,4 miliardi di euro, così anche l’ammontare dei ricavi netti (152 miliardi) conseguiti da Stellantis, ma lo è ancora di più il fatto che, oltre agli azionisti, anche i dipendenti beneficeranno della nascita della nuova società attraverso la distribuzione di 1,9 miliardi di euro, ovvero 770 milioni di euro in più (pari al 70% di aumento) rispetto all’importo cumulativo l’anno precedente da Fca e Psa». Lo dichiara il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, commentando quanto reso noto dal Ceo Stellantis, Carlo Tavares, e a margine dell’incontro stamattina tra sindacati e gli stessi vertici del Gruppo.

«In sostanza – spiega – sarà elargito un premio aggiuntivo di gruppo di 450 euro a tutti i lavoratori del gruppo Stellantis a fine aprile prossimo». Per il Spera, «la sinergia tra azienda e lavoratori, che hanno dimostrato concretamente costante attenzione e eccellenza professionale, ha permesso al Gruppo di raggiungere risultati record nel primo anno di nuova gestione, nonostante un contesto sanitario, economico e politico mondiale molto difficile». «Bisogna però – avverte il sindacalista – come sindacato restare vigili anche quest’anno, a causa della scarsità di semiconduttori che, a quanto si apprende, resterà un problema per i costruttori auto e che nel 2021, a causa della crisi della componentistica, ha portato a un taglio della produzione di Stellantis di ben 1,7 milioni di veicoli».

«I risultati record del 2021 – conclude Spera – lasciano, tuttavia, affermare senza timore di essere smentiti che l’azienda è salda. Come Ugl Metalmeccanici siamo convinti che Stellantis continuerà a crescere, grazie anche all’ulteriore spinta dal piano strategico, che verrà annunciato il 1° marzo. Insieme ai lavoratori, siamo pronti a ripartire alla grande con l’obiettivo di dare vita ad una grande performance di crescita economica, occupazionale e produttiva che lasci un segno tangibile anche attraverso l’avanzamento e lo sviluppo del piano industriale in tutti i siti Italiani».