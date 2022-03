Tutela dei consumatori, nuove convenzioni alla Camera di Commercio

CAMPOBASSO. Si arricchisce ulteriormente l’attività di controllo e vigilanza effettuata dalla Camera di Commercio del Molise per la tutela dei consumatori.

In base a quanto deliberato dalla Giunta camerale nella riunione di ieri, 28 febbraio, l’Ente camerale ha siglato due ulteriori convenzioni per effettuare controlli su ulteriori prodotti elettrici di consumo domestico, in modo da verificare che sul mercato nazionale circolino prodotti rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea e italiana.

L’obiettivo di queste attività è quello di garantire ai consumatori l’utilizzo di articoli sicuri, evitando rischi personali e inconvenienti di natura giuridica e scoraggiare la concorrenza sleale, a beneficio delle imprese che operano correttamente e secondo le normative vigenti.

Il Ministero dello Sviluppo economico anche per l’anno 2022 ha richiesto dunque la collaborazione delle Camere di Commercio per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su dei prodotti che la Commissione europea, nell’ultimo rapporto Rapex disponibile, ha annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; i nuovi ambiti di intervento riguardano i prodotti elettrici a bassa tensione per la pulizia della casa, la cura della persona e per l'uso in cucina, quali ad esempio ferri da stiro, piastre elettriche, aspirapolveri, tostapane, centrifughe.

La convenzione si aggiunge a quelle già in essere riguardanti i controlli in materia di puericultura (lettini e seggiolini per neonati, zaini e marsupi, girelli e piccoli strumenti ad utilizzo esclusivo del neonato), giocattoli per bambini, apparecchi elettrici ed elettrodomestici (forni, asciugatrici, frigoriferi), mascherine filtranti anti-Covid generiche e FFP2 e FFP3, tessili e calzature.

L'attività di vigilanza e controllo prevede per ciascuna attività ispettiva il controllo su almeno 5 esemplari di marche diverse per ciascuna tipologia di prodotto. Partendo dall’analisi documentale e visiva, i prodotti sono sottoposti poi a controllo di laboratorio per la verifica della compatibilità elettrica e la rispondenza della documentazione con quella dichiarata dal produttore.

In caso di esito negativo della verifica del laboratorio si sottopone il prodotto ad una seconda e più approfondita verifica. In caso di ulteriore esito negativo, il prodotto viene ritirato dal mercato e la ditta produttrice viene sanzionata.

Un’attività che, nel corso dell'anno 2021 (pur essendo, quello trascorso, un anno nel quale le attività sono state condizionate dalla pandemia), ha condotto ad effettuare 21 attività ispettive, per un totale di oltre cento controlli su diversi prodotti. Tutti gli articoli sono risultati conformi, ad eccezione di un prodotto rientrante nella categoria dei forni domestici, che ha richiesto il controllo suppletivo ai fini del ritiro dal mercato.

Previsto dunque, per il 2022, un ulteriore incremento delle attività di vigilanza.