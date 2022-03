Cis Molise, incontro operativo alla Camera di Commercio

CAMPOBASSO. Si è svolto oggi presso la Camera di Commercio del Molise l’incontro tra consiglieri camerali, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali rappresentate in Consiglio e il neo nominato Responsabile Unico del Cis Molise, Michele Scasserra.

La riunione è stata l’utile occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del CIS Molise e per illustrare quanto fatto negli ultimi anni dall’Ente camerale per la promozione e lo sviluppo delle infrastrutture molisane e quanto è in corso di realizzazione grazie al Progetto Infrastrutture e anche per fornire utili suggerimenti per futuri utilizzi sulle eventuali economie derivanti dai primi progetti approvati sul CIS Molise.

Nell’ambito dei vari interventi dei Consiglieri camerali è emersa l’esigenza di verificare, nell’attività di due diligence, non solo lo stato di attuazione dei progetti ma anche l’effettiva sostenibilità nel tempo e i concreti benefici per collettività.

Il Presidente Spina, nel ringraziare il Ruc Scasserra per l’immediatezza del confronto, manifesta la propria soddisfazione per quanto emerso durante la riunione, in considerazione della disponibilità dello stesso ad approfondire i temi trattati, analizzare in maniera compiuta lo stato di attuazione dei progetti attualmente finanziati dal Cis e rinviare ad una successiva riunione l’analisi e gli ulteriori approfondimenti per addivenire ad una progettazione condivisa di una strategia per lo sviluppo del Molise nel medio-lungo periodo.