Amazon: "Mille posti di lavoro a tempo indeterminato nei primi 3 anni di attività"

SAN SALVO. Siamo sempre più vicini all'apertura e al funzionamento dello stabilimento Amazon a San Salvo.

Stamane il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano hanno ricevuto la responsabile delle relazioni istituzionali, il dirigente dello stabilimento e il responsabile delle risorse umane, che procederà alla selezione del personale tramite le agenzie interinali.

“Come ho più volte detto questa è una startup molto importante per il nostro territorio – commenta il sindaco – ed è stata sinora accompagnata dalla massima trasparenza. Ribadisco che non è stata ancora individuata all'agenzia o le agenzie che procederanno alle selezioni e comunque sarà comunicato tempestivamente a tutti coloro che vorranno averne conoscenza anche per il tramite del Comune di San Salvo”.

Nel corso del cortese colloquio sono stati trattati diversi temi anche legati alle future modalità di occupazione del personale. “Si lavorerà in tre turni, ci saranno una serie di benefit come a esempio i buoni pasto. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere mille posti di lavoro a tempo indeterminato nei primi tre anni di attività. Ho chiesto grande attenzione – aggiunge il sindaco Magnacca – sia per le politiche di genere e sia per l’inclusione dei lavoratori diversamente abili. Ho ricevuto risposte positive da Amazon verso questi temi di sostenibilità sociale oltre ad annunciare agevolazioni verso le donne con carico di lavoro e turnazioni il più possibile conciliabili con la famiglia”.

Si è anche parlato di viabilità e delle rampe di accesso dalla Statale 650 oltre alle problematiche legate all’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori.

“Abbiamo avuto notizia – conclude il sindaco – che la struttura verrà consegnata ad Amazon entro tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, mentre si andrà a pieno regime dalla fine di agosto. Ribadisco che fra una decina di giorni si conoscerà l’agenzia interinale alla quale presentare il curriculum per quanti vorranno lavorare nel centro distribuzione di questo colosso mondiale della distribuzione”.

GUARDA IL VIDEO: