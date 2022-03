«Ci sono 500 persone che rischiano di restare a terra», pesca in subbuglio

TERMOLI. Dopo la presa di posizione delle donne della marineria termolese stamani, pomeriggio sono scesi in campo, anzi, sono saliti in sala consiliare, i maschi (assieme a qualche armatrice).

Incontro col sindaco Francesco Roberti, attraverso cui sollecitare Regione e Governo a varare o accelerare misure di sostegno efficaci che impediscano il tracollo del comparto ittico.

La lettera al Governatore del Molise è partita già stasera: «Ho ricevuto una delegazione della marineria termolese a seguito delle problematiche che interessano il settore della pesca. In difficolta ci sono 45 imprese della pesca e un indotto che comprende oltre 500 persone che rimarranno in porto per tutta la settimana. Per cui le criticità espresse richiedono un supporto immediato da parte delle istituzioni. Dall’incontro sono emerse una serie di opportunità che potrebbero consentire al settore di mitigare il gravoso problema del caro gasolio.

Si sottopone all'attenzione delle istituzioni le seguenti proposte nella speranza che questo momento di crisi, che costringe le imprese della pesca a rimanere in porto, possa essere superato nel più breve tempo possibile: sollecitare il Ministero competente affinché sia data la possibilità alle imprese di pesca che lo richiedano di anticipare immediatamente il fermo pesca obbligatorio per l'anno 2022 già previsto dal Governo e già dotato adeguata copertura.

Ciò e fondamentale perché altrimenti molte imprese di pesca arriverebbero già fallite al fermo estivo con contestuale stato di povertà e miseria per le famiglie dei propri imbarcati; provvedere fin da ora alla liquidazione delle spettanze riferite al fermo pesca 2021; sospensione per le imprese di pesca dei pagamenti dei mutui e di continuare a pagare esclusivamente gli interessi delle rate, cosi come avvenuto per l'emergenza Covid; sospensione degli F24 per versamenti contributivi. Non solo, anche confermare per le imprese di pesca i benefici originari di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che prevedono sgravi contributivi per le imprese della pesca. Per tutti i motivi sopra indicati, si chiede di poter convocare nel più breve tempo possibile un incontro con tutti i rappresentanti di categoria».

