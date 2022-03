Incontro tra sindacati, Stellantis e Mise con "presentazione nuovo furgone"

ATESSA. È a firma Fiom Cgil Chieti la comunicazione riguardante l’incontro tra le OO.SS., Stellantis e il Mise che si svolgerà il prossimo 10 marzo.

"La Fiom Cgil Chieti si aspetta da questo incontro che vengano riconosciuti gli sforzi, le professionalità e i sacrifici messi in campo in questi anni dalle Lavoratrici e dai Lavoratori della SEVEL e dell’INDOTTO.

Stellantis dovrebbe illustrare gli investimenti che consentirebbero di realizzare il nuovo furgone cogliendo le opportunità delle nuove tecnologie.

Per la FIOM CGIL CHIETI, in Val di Sangro, va realizzato un furgone elettrico per cogliere le prospettive illustrate nel Piano Industriale del 1° marzo 2022.

Sarà fondamentale pensare sia alle nuove generazioni di furgoni sia elettrici che Fuel Cell, puntando in particolare sull’idrogeno e investendo anche su questa tecnologia.

Questo è quello che ci aspettiamo il 10 marzo 2022 e questo è il minimo che si deve avere per riconoscere a Donne e Uomini di questo territorio e di questa Regione per quanto hanno messo in atto e hanno reso possibile in questi 41 anni".