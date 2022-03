No alla "Legge Vergogna": la protesta dei balneari a Roma

TERMOLI. Quasi la totalità degli imprenditori balneari aderenti al Sib-Confcommercio in Molise presenti a Roma nella manifestazione di protesta contro la cosiddetta "Legge Vergogna", guidati dal presidente Domenico Venditti.

Dopo la protesta di ieri degli armatori a Roma, oggi è toccato ai balneari. Stesso posto per manifestare le proprie ragioni, ma motivazioni diverse.

Il mondo degli operatori balneari è sceso in piazza contro la legge che intende riassegnare le concessioni balneari tramite gare pubbliche senza il dovuto riconoscimento del valore aziendale delle imprese.

Infatti la legge prevede che gli attuali titolari di stabilimenti balneari, che dovranno affrontare la riassegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche in base a quanto imposto lo scorso novembre dal Consiglio di Stato, in caso di passaggio di mano del titolo a nuovi gestori non saranno indennizzati dell’intero valore di quelle che sono a tutti gli effetti imprese private, seppure situate su suolo pubblico.

Il Molise si è associato assieme all'Abruzzo, presente in massa, capitale raggiunta con 5 pullman e con le macchine, per giungere in piazza Santi Apostoli per la manifestazione nazionale promossa dalle associazioni di categoria contro l’emendamento del governo sulle concessioni demaniali.

Dal Molise, presente anche il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri.

