Armatori in assemblea per decidere cosa fare, solidarietà dal comandante Nacarlo

TERMOLI. Sono tornati a riunirsi a distanza di 4 giorni dalla scorsa domenica al Mercato ittico gli armatori della flottiglia peschereccia di Termoli.

Lo hanno fatto ieri alle 16, dopo il briefing col sindaco Francesco Roberti di martedì pomeriggio e la manifestazione di mercoledì a Roma.

Stavolta, gli imprenditori della pesca molisana hanno anche incassato la solidarietà del comandante del porto, Amedeo Nacarlo, che si è recato durante l’assemblea a esternare la vicinanza del corpo delle Capitanerie alla categoria, mostrando anche disponibilità a dare una mano per quanto di sua competenza, come il sostegno documentale.

In discussione c’era cosa fare dalla prossima settimana, in attesa che i passaggi formali in Regione e Mipaaf possano rendere concreti aiuti alla marineria, in questa fase così drammatica che mina la sopravvivenza delle imprese di pesca.

Oggi riunione ad Ancona, dove potrebbe ventilarsi la possibilità di una tregua, uscire in mare per una settimana, aspettando sgravi e ristori, anche per garantire l’approvvigionamento ittico. Incontro a cui sarà presente una delegazione termolese.

