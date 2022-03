Incognita Gigafactory, il pensiero di un operaio metalmeccanico

TERMOLI. «Che cos’è e come funziona una Gigafactory?» In molti se lo chiedono, prescindendo dalla centralità strategica e produttiva che potrà garantire come continuità allo stabilimento di Termoli della Stellantis. A metterci la faccia, ancora una volta, è stato un operaio metalmeccanico Domenico D’Ascanio, che già lo scorso fine ottobre salì alla ribalta con una sua riflessione molto apprezzata quanto fosse circostanziata.

«Sui social, nelle rassegne televisive e nelle conversazioni dei tanti lavoratori che lavorano nel settore dell’automotive, sta rimbalzando la notizia dell’ufficializzazione della scelta del sito di Termoli, per la creazione di una Gigafactory.

Ma che cos’è una Gigafactory? Come funziona?

Chiaramente si tratta di una cosa del tutto nuova quindi sono tante le domande che ci possiamo porre e non a tutte è possibile dare una risposta certa.

Quello che però possiamo fare e osservare quelle già costruite in altri paesi per provare a farci un'idea di quello che dovrebbe nascere a Termoli.

Cominciamo con il dire che il termine Gigafactory pare sia nato nel novembre del 2013 quando il Ceo di Tesla “Elon Musk” durante un meeting con gli investitori parlando del problema del fabbisogno della sua casa automobilistica di una quantità sempre maggiore di batterie al litio, avrebbe detto: “Ci sarà bisogno di costruire una specie di "Gigafactory” per intendere una sorta di impianto gigantesco dove produrre le batterie.

All’epoca chiaramente si trattava di un qualcosa presente soltanto nella sua immaginazione, ma ha dato il via ad un nuovo termine e forse a una nuova epoca, tenendo presente che oggi a causa delle sempre più stringenti normative europee sulle emissioni, molte case automobilistiche tra cui Stellantis hanno dichiarato ufficialmente che entro dieci anni, in Europa, il cento per cento (in America il cinquanta) dei propulsori che allestiranno le autovetture prodotte saranno di tipo elettrico.

Alla luce di queste dichiarazioni saranno necessari sicuramente vari stabilimenti per soddisfare una richiesta così grande in tempi neanche poi così lunghi.

Al momento per quanto riguarda Stellantis i siti produttivi scelti in Europa sono tre, Kaiserslautern in Germania, Douvrin in Francia e il nostro di Termoli. Altre due Gigafactory dovrebbero sorgere in Nord America e grazie a questi impianti Stellantis dovrebbe essere in grado di soddisfare il fabbisogno di batterie delle future auto elettriche dei suoi 14 brand.

Secondo alcune indiscrezioni apparse sul sito di “ilsole20quattrore” Stellantis ha già sviluppato una nuova famiglia di architettura multiruolo battezzata STLA pronta a dar vita alla futura gamma elettrificata, questa comprende essenzialmente quattro versioni: Small con un’autonomia fino a 500 Km, Medium fino a 700 Km, large fino a 800 Km e Frame anch’essa fino a 800 km.

Ma ora proviamo a capire come sono fatte queste giga-fabbriche, Elon Musk una volta definì la Gigafactory di Tesla come “una macchina che costruisce un’altra macchina”.

La definizione è piuttosto calzante visto che questi stabilimenti sono caratterizzati da un altissimo grado di automazione, basti pensare che nello stabilimento di Reno in Germania, la linea produttiva è automatizzata al 90 per cento.

Questo ovviamente è il punto essenziale che ha molto allarmato le sigle sindacali le quali sono estremamente preoccupate della saturazione del bacino occupazionale odierno.

All’interno di questi impianti avviene tutto il processo di produzione delle batterie agli ioni di litio, partendo dalle materie prime.

Tutto il processo, altamente complesso, si può però riassumere in tre fasi: la produzione degli elettrodi, l’assemblaggio delle celle e il loro trattamento finale.

Da reminiscenze scolastiche sappiamo che le batterie al litio (come anche quelle classiche) sono formate da quattro componenti: due elettrodi, o poli (l’anodo e il catodo), un elettrolita e un separatore. Il catodo (polo positivo) determina la capacità e la tensione della batteria ed è la fonte degli ioni di litio.

L’anodo permette alla corrente elettrica di fluire attraverso un circuito esterno ed è qui che vengono immagazzinati gli ioni di litio quando la batteria è carica.

L’elettrolita è formato da sali, solventi e additivi, e serve come condotto degli ioni di litio tra il catodo e l’anodo. Infine c’è il separatore, la barriera fisica che tiene separati il catodo e l’anodo.

Tutto il processo produttivo è descritto in modo approfondito da una pubblicazione ad opera di alcuni ricercatori dell’Università Tecnica di Aquisgrana (Germania). In questo testo, i ricercatori descrivono i sei step che portano alla produzione degli elettrodi.

Volendo fare soltanto un accenno per non addentrarci in concetti troppo tecnici:

Nella prima fase, la miscelazione, almeno due materie prime, insieme ad additivi conduttivi, solventi e leganti, vengono combinate per formare l’impasto.

Il trasporto alla fase successiva, avviene attraverso tubazioni o in serbatoi di stoccaggio sigillati dove l’impasto verrà poi versato direttamente su lamine ad alta conduttività (come rame e alluminio).

Questo foglio che si viene a creare verrà prima asciugato nell’essiccatore e poi fatto raffreddare a temperatura ambiente e, a seconda del tipo di sistema, riavvolto o rivestito direttamente sul secondo lato.

Senza dilungarci oltre seguiranno poi l’assemblaggio e la finitura delle celle tramite sigillatura.

Questo breve excursus ci fa comprendere quanto differente sarà la produzione in termine di prodotto più simile a una elaborazione di tipo chimico piuttosto che meccanico e le sfide in termini di riconversione professionale che dovranno affrontare i lavoratori di Termoli».