Si alza il livello di confronto sulla Vibac, coinvolti istituzioni locali e Mise

TERMOLI. Come annunciato giorni fa, a distanza di 7 giorni dalla protesta sul piazzale dello stabilimento Vibac, nel cuore del nucleo industriale di Termoli, sindacati di categoria e lavoratori hanno bissato il presidio e lo sciopero del due ore contro la mancanza di dialogo e gli accordi disdettati unilateralmente dall'azienda verso i 200 dipendenti del sito termolese.

Stamani, alle 12.30, con le insegne e le bandiere di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec e Failc-Confail, operai, Rsu e segreterie territoriali e regionali si sono riuniti in piazza Sant'Antonio, in segno di dissenso profondo contro le politiche della proprietà Vibac, ma anche per chiedere alle istituzioni un supporto strategico.

Una delegazione è stata poi ricevuta dal sindaco Roberti in sala consiliare e al termine dell'incontro il primo cittadino si è impegnato a inviare una nota congiunta all'azienda assieme alla Regione Molise.

Inoltre, le segreterie nazionali confederali chiedono un urgente incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di approfondire le tematiche inerenti al futuro produttivo degli stabilimenti dei quattro siti produttivi del gruppo Vibac.

«Destano infatti, molta preoccupazione, le decisioni unilateri dell'azienda che, nello stabilimento di Termoli, ha aperto una procedura di cassa integrazione ordinaria per calo di commesse, che ad avviso delle scriventi, è in controtendenza rispetto alle promesse di investimenti su quel sito, di solo poco tempo fa.

La scelta inoltre di azzerare la contrattazione di secondo livello, non solo penalizza i lavoratori di quel sito, ma è indice di poca chiarezza delle volontà dell'azienda. Risultano inoltre, in particolar modo nel sito produttivo di Termoli, diverse diffide da parte di Arpa Molise circa delle criticità di natura ambientale, verso le quali l'azienda in un primo tempo si era dichiarata disponibile al risanamento delle stesse attraverso un piano di adeguamento di durata triennale, ma che ora invece sembra essere svanito Inoltre, sempre sul territorio molisano insiste ormai da giorni, un’astensione dal lavoro parziale dei lavoratori, organizzato dalle strutture sindacali territoriali del sito produttivo.

Volendo evitare che si acuisca la tensione sociale e nell'obbiettivo di conoscere il futuro produttivo della Vibac sull'intero territorio nazionale, le scriventi auspicano una convocazione nel minor tempo possibile».