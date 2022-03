Stellantis, sulla Gigafactory l'impegno della Regione

TERMOLI. Interlocuzione con poca evidenza pubblica quella intercorsa nelle settimane di inizio 2022 tra il governatore Donato Toma e le organizzazioni sindacali metalmeccaniche. Alle parti sociali rappresentative nel comitato esecutivo, il vecchio consiglio di fabbrica Stellantis, per intenderci, che chiedevano al presidente della Giunta regionale molisana segnali e notizie riguardo l’allocazione della Gigafactory, lo stesso Toma aveva risposto con un documento circostanziato, che nei fatti poi è sfociato sull’annuncio effettuato pochi giorni fa a Palazzo D’Aimmo. «Sin dalla scorsa estate leggo sui giornali affermazioni che ho immediatamente valutato come frettolose e che tendevano a considerare certa la decisione di localizzazione della nuova Gigafactory nel sito di Termoli. Eppure, le dichiarazioni di Tavares dell’estate ‘21 parlavano di un’opportunità localizzativa, non di una certezza.

Questo era per noi molto chiaro in quanto, parallelamente, le strutture regionali erano già impegnate in un confronto con l’azienda e con i Ministeri per contribuire ad individuare e costruire condizioni capaci di attirare un così grande investimento.

E’ noto, del resto, che in un mondo globalizzato i territori, in questo caso il Molise, devono competere e attrezzarsi per vincere la sfida con altri potenziali siti ed è altrettanto noto che il nostro paese in questo tipo di sfide non parte quasi mai in una situazione di vantaggio. Per questo c’è stato e c’è bisogno di lavorare con assiduità, passione e professionalità così da contribuire a migliorare la nostra credibilità come territorio e le condizioni di contesto funzionali alla localizzazione. Lo stabilimento di Termoli ha dalla sua la grande dedizione e affidabilità che i lavoratori hanno da sempre dimostrato, contribuendo a raggiungere risultati veramente importanti e facendo in modo che Termoli sia diventata una potenziale meta di localizzazione per questo nuovo, grande investimento. Su questo non ci sono dubbi. Purtroppo, però, si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente perché un investimento così grande e così proiettato nel futuro fa gola a molti territori. Sono i siti ed i governi che vorrebbero attirare un investimento di questo tipo. Mentre altri si affrettavano a fare dichiarazioni per cercare di intestarsi questo “inaspettato” successo, io sono sempre rimasto in silenzio. L’ho fatto per una precisa scelta, una scelta di professionalità e di serietà, non certo per disinteresse. So bene, infatti, che in questo tipo di dinamiche non serve e, anzi, è spesso controproducente cercare di “tirare per la giacca” l’investitore. Dare per certa una decisione di investimento quando, invece, le cose non sono definite è uno degli errori più gravi che si possano compiere. Mi sono impegnato in campagna elettorale a fare le cose “per bene”.

È quanto sto cercando di fare anche in questa occasione. Non posso, quindi, anticipare decisioni o fornire anteprime in quanto, come presidente, devo rispettare un obbligo di riservatezza che è il primo requisito per partecipare a certi tavoli. Posso però assicurarvi che la Regione, insieme a Sviluppo Italia Molise, che è la nostra agenzia di sviluppo, sta lavorando assiduamente, sin da agosto, con i ministeri e con l’azienda per definire condizioni favorevoli alla decisione di investimento. Non mi ha colto di sorpresa, quindi, la dichiarazione di Tavares dello scorso 19 gennaio il quale ha semplicemente detto la verità: sono ancora in corso confronti. Il nostro lavoro continuerà assiduo e silenzioso come è stato finora ma, siatene certi, condotto con dedizione assoluta e nell’esclusivo interesse di fare in modo che al termine del confronto ci sia una decisione positiva per Termoli e per l’intero Molise. Le condizioni ci sono tutte, stiamo lavorando per aumentare ulteriormente il valore aggiunto del territorio molisano e fare in modo che ci sia una ricaduta positiva per tutti i cittadini. Siamo quasi alla meta, ma è ancora il tempo di lavorare, non quello di fare annunci. Festeggeremo insieme quando la partita sarà finita». Ora, dopo quello che lo stesso Toma ha riferito in Consiglio regionale si attende l’ufficializzazione della firma anche da parte Stellantis.